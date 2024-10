El Águilas FC explota contra los árbitros

"En cualquier momento va a pasar algo, hay mucho en juego", así de enfadado se mostró el presidente del Águilas FC, Alfonso García tras el empate 1-1 ante el Juventud Torremolinos tras el empate anotado por el equipo malagueño en el minuto 95 al transformar una pena máxima señalada por el colegiado Juan Valero.

La jugada en clave, pega en el abdomen de Abenza y la incredulidad de la expedición aguileña se convirtió enfado al finalizar el choque, ya que consideran que es el enésimo error arbitral esta temporada en contra de los intereses de los costeros.

Alfonso García, atendió a los medios de club para asegurar que "estamos teniendo arbitrajes anticaseros en nuestra casa, y arbitrajes muy caseros fuera de ella. Así es difícil ganar un partido. Las jugadas puntuales siempre van en contra. Estoy enfado pero igual que cuerpo técnico, plantilla.. y no sólo por este partido, es lo que está pasando durante toda la temporada".

Alfonso García, asegura que esta situación no la ha vivido nunca en el fútbol "llevo mucho saños en el fútbol y no había visto esto. Podemos sacar muchas jugadas en las que nos han perjudicado, podríamos hacer un vídeo, y creo que deberíamos hacer el vídeo. Ha sido una detrás de otra, dicen que es que no saben más... o no quieren saber más, que esa es otra"

El presidente aguileño ha terminado su intervención indicando que "no nos hemos abonado al empate, es que no nos dejan ganar"

Por su parte, Fran Alcoy indicó al final del partido que la sensación "es amarga, la plantilla está jodiad en un partido que ha tenido varias fases. Los últimos 20 minutos de la primera parte hemos mandado nosotros, la segunda comenzó igualada y los últimos minutos también fueron de dominio nuestro."

El técnico aguileño consideraba que el partido estaba cerrado con el gol de Javi Castedo, el cuarto de su cuenta particular, pero lejos de la realidad quedaba muy perplejo con el penalti señalado y que para el no es "ni cuestionado, le pega en el abdomen, la grada se reía, los jugadores del Torremolinos se iban de la jugada y se reían, el árbitro no sabe ni lo que ha pitado." El técnico valenciano además apostillaba muy enfadado "para señalar un penalti en el minuto 94 debes estar muy seguro, y el no sabía ni lo que pitaba"

Para finalizar la primera parte de su intervención, el entrenador del Águilas FC apostillaba que " el árbitro sabe que se ha equivocado, no pude hacer eso, cuidado hay mucho en juego"

El último protagonista que también hacía referencia a la actuación arbitral era el arquero Iván Buigues. A las preguntas de los medios de comunicación, aseguraba que "todo el mundo lo ha podido ver, No es penalti, le pega en el abdomen a Abenza, nosotros tenemos que mejorar pero lo de los fallos de los árbitros nos está quitando muchos puntos".

El portero del club costero también hablaba de la superioridad que muestran cuando están en el terreno de juego "no se puede habla con ellos, tienen una prepotencia que no te dejan".

El guardameta del equipo aguileño, afirma que la plantilla está "jodida, pero hemos hecho buen partido, hay que levantarse y pensar en el partido ante el Cádiz B de este fin de semana"