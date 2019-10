El 29 de octubre será la fecha clave para la instalación del nuevo césped en el Juan Casuco. La edil de deportes del Ayuntamiento de Lorca, Iréne Jódar ha indicado esta mañana que "se ha presentado la documentación requerida del anterior recurso. Estamos esperando a que se cumpla ese plazo de finales de octubre, y si no hay ninguna reclamación más, a partir del mes de noviembre se comenzará a fabricar el césped".

Iren Jódar, ya se ha reunido con los dirigentes del Lorca CF Base para darles a conocer la hoja de ruta que marcará el ayuntamiento de Lorca para la instalación del tan deseado y necesario césped del Juan Casuco.

Si el 29 de octubre se da luz verde, el consistorio solicitará la fabricación del césped sintético a la empresa encargada, y una vez terminado, se instalará antes de fin de año o aprovechando el descanso de la competición de navidad.

Jódar destacó que , "Yo quiero instalarlo cuando lo tengamos. Ya he hablado con los dirigientes del Lorca CF Base que son los que utilizan esa instalación y les he indicado que si es posible ponerlo durante el puente de diciembre, así lo haremos, o aprovechando el descanso de Navidad. La idea es ponerlo cuanto antes, por lo que si hay que reubicar a los niños en otras instalaciones tampoco habrá problema"