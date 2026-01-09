Sebas López abre la puerta a un fichaje "diferencial" e invita al CF Lorca Deportiva a soñar

El entrenador del CF Lorca Deportiva, Sebas López, ha reconocido el interés del club en el delantero Pau Palacín para reforzar al equipo en este mercado de invierno. Aunque ha afirmado que no le "gusta hablar de nombres, hasta que no están con nosotros", ha descrito al actual jugador del Marbella como "un 9 de envergadura, de mucha presencia, un jugador que marca la diferencia en la última fase".

Un mercado invernal complejo

López se ha mostrado cauto con las incorporaciones en enero, ya que no cree "mucho en los mercados invernales" y considera que "no es fácil" encontrar jugadores que puedan rendir de forma inmediata. La condición que impone el club es clara: "No va a venir ningún jugador que no mejore lo que tenemos, y eso no es fácil".

No vamos a traer el último jugador que ningún equipo quiera" SEBAS LÓPEZ Entrenador del CF Lorca Deportiva

En este sentido, el técnico ha sido contundente al asegurar que no ficharán por rellenar la plantilla. "No vamos a traer el último jugador que ningún equipo quiera. Tampoco nos vamos a quedar con lo peor, nos vamos a quedar con los nuestros, que son los que nos están dando los 28 puntos", ha sentenciado.

El objetivo: soñar con los pies en el suelo

De cara a la segunda vuelta, el entrenador espera que sus jugadores "sean valientes, que tengan personalidad" y "ese gen ganador". A pesar de que el primer objetivo "tienen y deben de ser los 42 puntos" para sellar la permanencia, la gran primera vuelta del equipo invita a cotas más altas.

López ha recordado que hay que tener "los pies en el suelo", pero ha dejado un mensaje claro a la afición. "Creo que estamos en el sitio ideal. Tenemos una gran afición, un club importante y una plantilla y un cuerpo técnico que te invita a ello. ¿Y por qué no soñar?", ha concluido.