Vecinos de San Cristóbal, Fulgencio Gil portavoz del PP y José Ángel Ponce, concejal PSOE

tendremos que hacer concentraciones recogidas de firmas y si hay que llegar a manifestarse nos manifestaremos porque no nos da miedo no nos asusta porque ya llevamos un poco de carrera en esto lo que queremos soluciones para nuestro barrio yo no sé como no se dan cuenta que el barrio está agonizando y estamos permitiendo que muera están permitiendo que muera es que estamos hay un doble para unas cosas y para otras no esto es absolutamente indignante y no no dejar de denunciarlo y no descartamos otro tipo de medidas porque esto ya es intolerable y queremos que el barrio de San Cristóbal sepa lo que le está haciendo el actual alcalde y el actual PSOE a este barrio que no se lo merece aquí había un proyecto que trascendía los partidos políticos era una cuestión de persona de apostar por este barrio que lo necesitaba y nos encontramos con 26 meses de desidia y de paraliza nuestro alcalde como digo se está dejando la piel para que cuanto antes los vecinos Pull and Bear hecho realidad ese centro de salud y como lo está haciendo pues reuniéndose de manera continua una y otra vez con la Confederación Hidrográfica del Segura para conseguir solucionar las condiciones técnicas que determinan qué horas son en un doble la zona en la que el Partido Popular dejo prevista esa construcción