La guerra en Oriente Medio deja en vilo a una tecnológica española

El conflicto en Oriente Medio ha impactado directamente en el tejido empresarial español. La empresa Ritec, ubicada en Águilas (Murcia) y dedicada al diseño y fabricación de alta tecnología agrícola, ha visto cómo sus operaciones en la zona se han frenado en seco. Su CEO, Raquel Peregrín, ha explicado la compleja situación que atraviesan, marcada por la paralización de proyectos y la incertidumbre.

Paralización total de operaciones

La escalada de tensión ha forzado a la compañía a detener sus actividades de forma indefinida. "Estábamos ya terminando de fabricar unos equipos para suministrar la semana próxima, y obviamente con todo esto, pues todo eso se ha paralizado por completo hasta nueva orden", ha confirmado Peregrín. Esta suspensión afecta no solo a los envíos de material, sino también a la planificación y ejecución de nuevos proyectos en la región.

Además de los envíos, Ritec tenía previstos "muchos montajes en la zona del Líbano". Estos también se encuentran en el aire, ya que el cierre de los espacios aéreos impide que los técnicos puedan viajar. "Nuestros técnicos se desplazan desde España a esos países", ha señalado la CEO, subrayando que la inestabilidad afecta a países cercanos como Egipto, donde también tenían previsto enviar personal en las próximas semanas.

Incomunicados en Irán

Uno de los puntos de mayor preocupación para Ritec es la falta de noticias de sus socios locales. "La persona que teníamos de contacto en Irán, no hay manera de contactar con esa persona, porque en el momento en el que ha sucedido todo, todas las comunicaciones se han cortado", ha lamentado Peregrín. La empresa depende de estos interlocutores para tramitar toda la actividad en el país, por lo que ahora se encuentran "a la espera de poder tener noticias".

Una referencia en tecnología agrícola

Ritec, fundada en 1994, es un referente en sistemas de riego y control agrícola que exporta su tecnología a más de 60 países. Su especialidad es la tecnología española de alta precisión para automatizar el campo y optimizar la producción de alimentos. La urgencia de la situación ya se presentía en la empresa, según ha revelado su CEO: "Ya en las reuniones de seguimiento de la semana pasada estuvimos hablando de la urgencia. Teníamos justo un proyecto que está a punto de salir y veíamos cómo estaba la situación".