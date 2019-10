La vuelta al cole más solidaria

Tras la gran implicación por parte de las familias, alumnos, profesores y todas las personas del centro en la edición del año anterior, este año Maristas Cartagena se une por segunda vez a esta buena causa, celebrando todos juntos la V edición de La Vuelta al Cole. El 25 de octubre por la mañana correrán para que todos los peques enfermos de leucemia infantil sepan que se lucha para encontrar la cura. Aprovechan la actividad para poder sensibilizar a los jóvenes y fomentar su participación en proyectos tan bonitos como este.

Una carrera para sensibilizar sobre el drama que representa que cada día se diagnostique un nuevo caso de leucemia infantil en España, y también para recaudar fondos con los que financiar proyectos de investigación que ayudarán a evitar que dos de cada diez niños no superen esta enfermedad. Tienen el reto de convertirse en el mayor movimiento social de niños ayudando a niños de España.

El día de la carrera, el colegio entregará a cada participante un dorsal solidario sin numerar. Se trata de una carrera cooperativa y no competitiva: ganan los niños afectados de leucemia porque tienen un motivo más para la esperanza. También entregarán un diploma que premia su esfuerzo y les recuerda que forman parte de un movimiento precioso. Se trata de una aportación de 1€ por cada participante (aunque cada uno puede contribuir con la cantidad que quiera). El colegio se encargará de hacer llegar todas las ayudas de las familias a la asociación uno entre cien mil. Y es que no podemos olvidar que la leucemia es un rival demasiado fuerte para un niño solo, pero no para cien mil.