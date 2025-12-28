La Sinfónica de la Región de Murcia celebra la llegada de 2026 con sus conciertos de Año Nuevo

La Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia (OSRM) celebrará sus tradicionales conciertos de Año Nuevo para los próximos días 3 y 4 de enero de 2026. Las actuaciones tendrán lugar en el auditorio El Batel de Cartagena y en el Auditorio Víctor Villegas de Murcia, respectivamente.

Un programa festivo y familiar

En ambas citas, la orquesta estará dirigida por su director asociado, Manuel Hernández-Silva, y contará con la participación solista del tenor canario Juan Antonio Sanabria. El repertorio incluirá los tradicionales valses y polcas de la Familia Strauss, junto a piezas de ópera y zarzuela de compositores como Lehàr, Rossini, Donizetti o Sorozábal.

Estos conciertos se celebran desde 1996 gracias al convenio de colaboración de la Fundación Cajamurcia y CaixaBank con la Fundación de la OSRM. La renovación del acuerdo se ha formalizado en un acto presidido por la consejera de Cultura, Carmen Conesa.

Conesa ha destacado que "esta alianza nos brinda la mejor manera de empezar 2026, ofreciendo música de calidad a cargo de nuestra Orquesta Sinfónica, con unos invitados de primer nivel y un programa festivo y familiar que siempre imprime en el público un sentimiento de alegría y optimismo de cara al nuevo año".

Entradas con fin benéfico

El concierto del sábado 3 de enero en Cartagena se celebrará a las 20:30 horas y su recaudación se destinará íntegramente al Centro Multidisciplinar Leire González Díaz, de la Asociación D'GENES. Las entradas ya están disponibles en la taquilla del auditorio y en 'bacantix.com'.

En Murcia, la cita será el domingo 4 de enero a las 19:00 horas, a beneficio de ASTRAPACE (Asociación para el Tratamiento de Personas con Parálisis Cerebral y Patologías Afines).