El Roscón gigante de COPE Cartagena, una tradición navideña
COPE Cartagena y los amigos Pasteleros de Cartagena quieren trasladar a la ciudadanía que el tradicional reparto del Roscón gigante de Reyes de COPE se celebrará este año con normalidad, manteniendo el espíritu con el que nació hace más de una década
Se trata de una iniciativa organizada por COPE Cartagena, integrada dentro de la programación navideña de la ciudad, en la que los profesionales pasteleros de Cartagena continúan participando activamente, como han hecho siempre, en el reparto y desarrollo del acto.
El objetivo del evento sigue siendo el mismo: compartir una tradición popular con los cartageneros y poner en valor el trabajo del sector pastelero local en una jornada festiva y abierta a toda la ciudad.
