Puerto de culturas no se va de puente

Puerto de Culturas no solo no se va de puente, si no que aumenta su actividad durante los próximos días para atraer la atención de turistas y cartageneros. Los visitantes locales prefieren las citas nocturnas. Hay citas musicales, gastronómicas y relacionadas con las fiestas de Carthagineses y Romanos. El verano está yendo muy bien, a falta de cifras oficiales. Para las próximas horas, hay mucho para escoger.

El jueves 15 de agosto festivo, se ha programado un pase especial de la ruta teatralizada 'La Aventura de Colón', dirigida a familias con niños, donde el almirante buscará pequeños tripulantes para enrolarse en el descubrimiento del nuevo mundo. Esta ruta también se repetirá el sábado 17 agosto.

La ruta comenzará en el Ascensor Panorámico y recorrerá el Castillo de la Concepción con la exposición de Isabel la Católica y finalizará con un paseo en el Barco Turístico. Se podrá realizar esta actividad, a las 11:30 horas, el jueves 15 de agosto y los sábados de agosto 17 y 31 y de septiembre 7 y 14. El precio es de 14 euros individual, 12 euros reduciday si eres del Club Cartagena Puerto de Culturas, 7 euros.

El jueves, desde otro punto de la ciudad, desde el Museo del Teatro Romano comenzará la ruta guiada 'Cartagena, sabor tres culturas', con degustación gastronómica, donde se explica la sucesión histórica medieval islámica y cristiana, hasta llegar al Teatro Romano y desde ahí elevarnos a la colina de Asclepios, donde se encuentra el Castillo de la Concepción, para obtener la mejor panorámica del puerto y de la ciudad. Esta ruta incluye una tapa de degustación.

Se podrá realizar esta actividad, a las 11 horas, el jueves 15 de agosto y el jueves 5 septiembre. El precio es de 13 euros individual, 10 euros reducida y si eres del Club Cartagena Puerto de Culturas, 6,50 euros.

Por la noche, el mar se convierte en el protagonista, donde podemos contemplar el atardecer desde la bahía de Cartagena en el Barco Turístico, acompañado de música en directo. La salida se hará desde la Escala Real del Puerto,a las 21 horas. El precio de esta actividad es de 12 euros y si eres del Club Cartagena Puerto de Culturas, 6 euros.

El viernes 16 de agosto comienza el día con la ruta guiada 'de Qart Hadast a Carthago Nova', a las 11 horas, desde el Museo del Teatro Romano. En ella se explicará cómo sucedieron las Guerras Púnicas dando paso al esplendor romano.



Por la tarde, Isabel la Católica nos espera en el Castillo de la Concepción en una interesante visita teatralizada, donde otorgará los privilegios a sus súbditos reincorporando Cartagena y su puerto a la Corona de Castilla. Esta visita, se repetirá los martes y viernes de agosto, a las 18:30 horas. Se accede a través del Ascensor Panorámico y su precio es de 8 euros, en el caso de ser del Club Cartagena Puerto de Culturas, 4 euros.

Al caer la noche, podemos descubrir el Foro y los Templos Romanos bajo las estrellas en una exclusiva visita guiada nocturna con un aforo muy reducido, donde la tenue luz convierte a las Termas, el Edificio de Banquetes y el Templo de Isis, en un yacimiento muy especial que nos relata el pasado de miles de navegantes del Mediterráneo. Esta visita dará comienzo a las 21 horas, cuyo precio es de 10 euros, 5 euros si eres socio de Cartagena Puerto de Culturas.

El sábado 17 de agosto, vuelve Cristóbal Colón en una divertida ruta marítima, cuya salida es desde el Ascensor Panorámico. Se asciende hasta el Castillo de la Concepción, y finaliza en una travesía en barco.

Si lo que se desea, es tener una experiencia con las nuevas tecnologías, en el Teatro Romano, se realizará una visita virtual, donde se podrá visualizar tal cómo era en su época. La visita comienza a las 18:30 horas y el precio es de 10 euros.

Acabamos la programación especial en el yacimiento más imponente de Cartagena, en el Museo del Teatro Romano, en la ya consolidada visita nocturna teatralizada 'Aulaeum, abajo el telón'. Una magnífica visita teatralizada, donde Vitruvio nos desvelará los misterios de las proporciones perfectas de tan bella obra: el Teatro Romano.

Se pueden comprar las entradas en www.cartagenapuertodeculturas.com o de manera presencial en los museos de Cartagena Puerto de Culturas. Para más información 968 50 00 93.