Padín ve "imposible" un pacto con Castejón después de la elecciones

El candidato a la alcaldía de Cartagena por Ciudadanos, Manuel Padín, ve difícil llegar a un acuerdo post electoral con el PP tras considerar un "insulto" al municipio la campaña de los populares e "imposible" una entente con el PSOE si no discrepan públicamente del "sanchismo", Padín critica a la candidata popular que no dedique "ni un solo segundo" a hablar de la contaminación en la Sierra Minera, Santa Lucía o El Hondón, o de la "púa" que ha causado la mala gestión urbanística de los gobiernos del PP, que ha cifrado en 20,5 millones de euros y otros 30 millones que se reclaman. Más estricto ha sido con el PSOE, considerando "imposible" llegar a un acuerdo de gobierno tras las elecciones locales sin que antes muestren "públicamente" su desacuerdo con el "sanchismo" que, en su opinión, ha "desvirtuado los valores de esta formación y lo ha "sacado del constitucionalismo" Padín ha dicho que ni siquiera ha podido conseguir que se celebren los actos por el aniversario del Trasvase Tajo-Segura y en "defensa de una infraestructura de la que viven miles de familias cartageneras". Asegura que tampoco ha escuchando a ningún socialista cartagenero "oponerse a indultar a los líderes independentistas que puedan ser condenados", a criticar el "sablazo con los impuestos". El candidato naranja ha recordado que ningún socialista ha denunciado los privilegios territoriales en España que afectan a la financiación autonómica y por tanto a la de Cartagena. "En una tierra que se siente tan orgullosa de ser española como la nuestra, y que clama por la justicia territorial autonómica y nacional no podemos llegar a un acuerdo con un PSOE de Cartagena que promueve la desigualdad, si de nosotros depende, los echaremos del Gobierno", sentencia el candidato de Cs.