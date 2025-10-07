COPE
Un muerto y dos heridos en el incendio de una vivienda en el barrio de Los Barreros de Cartagena

Los bomberos pudieron rescatar a los tres moradores, pero uno de ellos falleció

Santiago Velasco

Cartagena - Publicado el

1 min lectura

Tragedia en el barrio cartagenero de Los barreros, ocurría en una casa de la calle Isabel la Católica, donde Los Bomberos de Cartagena tuvieron que sacar de la vivienda en llamas a los tres moradores, pero uno de ellos, un varón que estaba inconsciente, falleció. 

Los efectivos de emergencia, realizaron reanimación cardiopulmonar, pero sin éxito. También resultaron heridos otros dos familiares del fallecido, un hombre de 52 años de edad, que tenía síntomas de intoxicación por inhalación de humo. Y una mujer de 76 años que fue trasladada al Hospital Santa Lucía de Cartagena, por inhalación de humo. 

De momento se desconocen las causas que han originado el incendio. 

