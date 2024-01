El mensaje que nunca te va a mandar la Agencia Tributaria y otras estafas en la red

Cada vez son más numerosos y más comunes en nuestras vidas los intentos de estafa a través de los dispositivos con los que nos conectamos al mundo. Unos vienen en nuestra búsqueda y otros los buscamos con nuestro personal uso de internet. Víctor Navarro, policía local, nos advierte de la importancia de partir de una premisa sencilla. "No hay que dar datos personales a través de internet".

Es un mínimo para evitar líos que además pueden tener varios tipos de consecuencias: "Pueden robarte dinero, pero también datos y no somos conscientes de lo importante que es". Una vezque hemos caído en este tipo de timos, el proceso para recuperar el control no es sencillo. Hay que evitar esos mensajes o correos electrónicos y solicitar ayuda si hemos dado el consentimiento.

Desconfiar de las 'ofertas'

A todos los encantaría que la Agencia Tributaria nos escribiera mensajes y correos para hacernos transferencias, pero no es lo usual porque para eso está la firma electrónica. Igualmente, las entidades bancarias no mandan sms para bloquear cuentas. Cada vez los fraudes están más elaborados y uno de los más habituales, explica Navarro, es el mensaje del hijo con el móvil roto y es que los cacos cibernéticos apelan a la sensibilidad. También pueden llegarnos herencias africanas, aunque por lo exótico es más fácil sortear este obstáculo.

Esa modalidad de engaño viene sin pedirla, igual que las referentes a los pagos que hay que hacer en la aduana para recibir un paquete que posiblemente no has pedido. Estar atentos y no pinchar en los enlaces es fundamental para evitar los riesgos y más teniendo en cuenta que, como explica el policía local, nadie regala nada en casi ningún caso.

Tiendas clonadas

También hay que tener mucha atención en dónde compramos. Hay que comprobar que son páginas seguras y que son "Enlaces directos" porque las pantallas emergentes o las superofertas publicitarias, esconden casi siempre un peligro en el traslado que nos hacen a otras webs. La última moda son las tiendas clonadas y ahí nos recomienda mirar los precios, porque el cambio suele ser tan grande que hará que lo mires dos veces antes de pinchar en determinadas web.