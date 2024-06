El 'mataleón' , último peligro viral de los jóvenes: "La advertencia de un policía"

Las redes sociales nacieron con el objetivo de unir, de fomentar amistades y nuevas vías de comunicación, pero también mal usadas entrañan problemáticas nuevas a las que los chicos jóvenes deben adaptarse. La primera cuestión es que para tener perfiles deberían ser adultos, pero esos trámites se pueden saltar de forma más o menos sencilla.

El policía y criminólogo Víctor Navarro nos habla de un nuevo capítulo de la salud digital y es que la corriente es "Todo por un Like". A veces por ese me gusta y otras veces por no salirse de la corriente, los jóvenes llegan a poner sus vidas o las de otros en peligro incluso de muerte. No es nueva la moda del' mataleón', pero parece que ha vuelto.

Técnica de defensa mal usada

Se trata de un estrangulamiento sanguíneo que se realiza en la zona del cuello y le provoca una pérdida de conciencia. Es una maniobra en la que se hace palanca con los dos brazos alrededor del cuello de la persona. Se trata de una táctica de defensa, pero a la que se da un mal uso. "Está pensado para bloquear a un agresor si somos víctimas, pero el problema es que buscan publicidad en las redes y se trata de hacerlo de forma peligrosa".

Explica las consecuencias. "Atragantamientos, asfixia...ya hemos visto que algún chaval ha terminado en la UCI. Ellos deben saber que no está bien y es peligroso y los padres atentos a qué es lo que están tramando en la medida de lo posible".

En el mundo virtual se tiende a premiar el cometer este tipo de actos y muchos lo hacen por aceptación social. Por este motivo y para protegerles, también son parte de la temática de las charlas que dan en los colegios en su tarea de policía tutor. La comunidad educativa también parte de la base de que los riesgos que corren también se trasladan al 'patio' del colegio, porque ya se han dado casos entre compañeros de clase.



https://www.youtube.com/watch?v=0Gxo8XsV_Es