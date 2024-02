Los tractores vuelven a bloquear Escombreras con sus protestas

Tras las protestas en Madrid, las movilizaciones del campo prosiguen. Unos 50 tractores y vehículos todoterrenos han vuelto a bloquear los accesos a Escombreras y a las zonas logísticas de distribución para seguir mandando un mensaje alto y claro porque necesitan soluciones. Hay unos 200 agricultores que están siendo invitados por la Guardia Civil a despejar la zona.

Están meditando si marcharse o abrir un carril en la zona que ya está ocupada por los antidisturbios.

Antonio Corbalán, portavoz del movimiento, explica el motivo de la protesta de la jornada. "El campo debe elegir a sus representantes. Hay que eliminar el pacto verde de Europa y evitar que el producto de fuera compita con nosotros siendo hasta más caros. No hay que explicaros cómo es el producto de fuera". Sin esas tres claves no cesarán las protestas. No están de acuerdo con las decisiones que están tomando las asociaciones agrarias.