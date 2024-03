Los niños no deben abusar de las pantallas en las vacaciones de Semana Santa para evitar el vamping

La importancia de una buena salud digital no se toma vacaciones de Semana Santa. Eso es lo que recomienda el policía y criminólogo Víctor Navarro de cara a estos días libres sin cole. En las charlas con los propios niños hacen especial hincapié en un buen uso y en ningún caso abuso de las pantallas por parte de los menores.

Ahora hay muchos días sin clases, pero esa advertencia sigue de cara a los padres que deben ser los responsables de los dispositivos, en especial si los niños son muy pequeños y lo usan por aburrimiento. No pueden perder los horarios aprendidos y adoptados durante los días en los que sí hay obligaciones escolares.

Recomienda no abusar en cuanto a horas y especialmente durante la noche para que no se produzca el vamping, que es la práctica de usar dispositivos electrónicos durante la noche en horario de descanso o antes de dormir. Un hábito realmente nocivo que puede repercutir y perjudicar en muchos aspectos a nuestra vida cotidiana si no se regula correctamente.

Hay que evitar que parezcan vampiros durante el resto del día con el consecuente mal humor que conlleva el no haber dormido lo necesario durante las horas nocturnas.

Atentos a los contenidos

Además, de evitar que vayan cansados, se debe seguir insistiendo en el uso controlado de las pantallas. Reconoce Navarro que es fundamental saber por dónde navegan y evitar que se empapen de contenidos violentos o sexuales no adecuados para su edad o en conversaciones inadecuadas en las redes sociales. El móvil o las tablets deben usarse en familia, pero también recomienda usar los juegos clásicos en familia o disfrutar de las procesiones o de alguna excursión para evitar las numerosas horas que invierten en jugar o comunicarse con las nuevas tecnologías.

De perder las buenas costumbres volverá al colegio o al instituto sin haber descansado.