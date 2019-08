Joaquín Segado: "Conesa ha demostrado un desprecio total a los cartageneros"

El portavoz del Grupo Popular en la Asamblea y presidente del Partido Popular de Cartagena, Joaquín Segado, se ha referido esta mañana a la situación del PSOE en Cartagena. Ha afirmado que el secretario general del PSRM-PSOE, Diego Conesa, ha demostrado un “desprecio total a los cartageneros por intentar provocar una crisis en Cartagena solo por cobrarse una venganza dentro de su partido”. A juicio de Segado, el incumplimiento de los estatutos del PSOE que argumenta Conesa para expulsar a los concejales socialistas cartageneros es una “falsa coartada” porque solo las exige en Cartagena, mientras él las ha incumplido en Lorca y su partido las ha ignorado en pactos con el partido de Puigdemont y con Bildu.

“La expulsión de los concejales socialistas de Cartagena obedece exclusivamente a una venganza interna de Diego Conesa, que prefiere eliminar sus rivales dentro del PSOE antes que pensar en Cartagena. Conesa ha demostrado que prefiere de alcalde a José López antes que a su propia candidata y que le dan igual los cartageneros. Trata a Cartagena como una aldea sin importancia y no como el segundo municipio de la Región”.

Segado afirma que “Diego Conesa tiene que explicar por qué discrimina a Cartagena y por qué impone aquí unas normas que no cumplen ni él y ni su partido. Es falso que Castejón y sus concejales hayan sido expulsados por no consultar el pacto. Esa excusa es solo una coartada que Conesa utiliza para justificar su venganza interna. La prueba es que el PSOE de Conesa gobierna Lorca con un pacto que firmó sin consultar con la militancia. El PSOE ha pactado con el partido del golpista Puigdemont en Barcelona y con Bildu en varios municipios del País Vasco. Lo que no soporta Conesa es que haya gente en su partido que pueda llegar al acuerdo con el PP que necesita Cartagena”.

El portavoz parlamentario ha añadido que las decisiones de Conesa demuestra el talante de la persona que pretende gobernar la Región “Conesa ha sido capaz de cargarse a su propia alcaldesa y dejar a su partido fuera de un Ayuntamiento tan importante como Cartagena por primera vez en la democracia. Conesa no piensa en Cartagena sino en cómo mantener el poder dentro del PSOE”.