Guía y diccionario del abuso y la manipulación, de Elena del Valle: una brújula emocional para comprender y sanar

En un contexto social cada vez más consciente de las dinámicas tóxicas, Guía y diccionario del abuso y la manipulación de Elena del Valle emerge como una obra para el autoconocimiento. Este libro, dividido en dos secciones —una guía pedagógica y un diccionario práctico— no solo ofrece herramientas para identificar el abuso invisible y la manipulación emocional, sino que propone un camino de autoconocimiento y sanación profunda.

Hace apenas una década, hablar de narcisismo, psicopatía cotidiana o abuso emocional era terreno exclusivo de los especialistas. Hoy, como explica la autora, estos conceptos han traspasado el ámbito clínico para instalarse en la conversación popular. Sin embargo, el conocimiento superficial puede llevar al error o incluso al desprecio hacia quienes padecen trastornos reales. De ahí la necesidad de un enfoque compasivo y educativo.

Elena del Valle plantea una idea interesante: no todas las mentes funcionan igual ni se alimentan de lo mismo. Para una persona empática, es casi incomprensible imaginar que alguien pueda disfrutar del sufrimiento ajeno. Por eso, la guía inicial del libro sirve para desprogramar creencias erróneas y dejar de proyectar nuestro modo de ser sobre los demás.

La segunda parte de la obra es un diccionario con más de 150 términos, tanto clínicos como coloquiales. Conceptos como “triangulación”, “gaslighting” o “luz de gas” son explicados de forma sencilla, accesible incluso para un adolescente, y siempre acompañados de ejemplos cotidianos que permiten al lector identificar esas dinámicas en su vida personal.

Este diccionario no es para leer de corrido, sino como una herramienta de consulta progresiva. Según la autora, “con seis o siete conceptos al día, ya has ganado una batalla”. Cada entrada del glosario permite no solo nombrar lo que antes era confuso, sino también comenzar a neutralizar esas formas de abuso, comenzando por la comprensión.

El objetivo del libro no es juzgar ni imponer salidas, sino ofrecer claridad y herramientas para que cada persona tome decisiones libres. Como señala Elena, “la libertad no se tiene si no se tiene el conocimiento”.

El libro de la editorial Avant va a ser presentado este miércoles en la sala Ítaca de Murcia, las 19 horas.