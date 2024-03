El Resucitado preparado por si llueve, pero con la ilusión de que no lo haga

Todo un año de preparativos y en el caso de la cofradía del Resucitado de Cartagena de esfuerzo en la restauración de patrimonio en un proyecto muy ambicioso que va a reducir sus plazos. Todo está listo para procesionar el Domingo de Resurrección, pero este año se vive mirando al cielo. En el Domingo de Ramos, todas las cofradías arrimaron el hombro para recoger de forma precipitada la procesión tras la irrupción de la lluvia. Desde entonces los Hermanos Mayores viven pegados a la información que ofrecen los meteorólogos.

La máxima autoridad de la cofradía del Resucitado nos cuentas que hay incertidumbre todavía: "Ayer daban una probabilidad de lluvia bastante importante, pero hoy ya no. Cartagena es un microclima y ya le he dicho a los míos que no se preocupen hasta el viernes o sábado", explica Marién García Boj.

Cada tres horas

A pesar de estar tranquila, reconoce que mira los partes "cada tres horas". No son días sencillos porque tan dura es tomar la decisión de salir a las calles y que pueda haber problemas como no sacarla y que luego no llueva. No hay excesiva preocupación hasta que queden menos horas para el domingo, pero eso no significa que no se esté trabajando en todas las opciones. "Está todo preparado por si hubiera lluvia, porque las fundas no se improvisan. Hay que tenerlo todo listo".

Ojalá no tengan que usar ese dispositivo, porque como dice la Hermana Mayor, la lluvia sería un desastre incluso el lunes. "El lunes es el día de devolver todo el patrimonio a sus lugares de origen, por lo que sería un desastre incluso el lunes de monas". Habrá tiempo todavía para ver unos cuantos partes meteorológicos, pero a día de hoy quieren ser optimistas de cara a la alegre y última procesión de la Semana Santa de Cartagena 2024.