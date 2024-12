Miguel Ángel Jiménez no se pone plazos para intentar adquirir el Efesé

Está en boca de todos el intento de compra del Efesé por parte de Miguel Ángel Jiménez Bosque, presidente del Jimbee Cartagena que ha conseguido el mejor momento del fútbol sala cartagenero con la consecución de la Supercopa y la Liga lo que les ha llevado a jugar en Europa.

El empresario cartagenero ha atendido la llamada de COPE para aclarar como está la situación y ha confirmado su interés. "Interés hay, lo hay hace tiempo, que nosotros el deporte nos interesa, nos interesa Cartagena, esos sentimientos de pertenencia a esta ciudad que quedan muy arraigados y todo lo que pase con los colores de Cartagena nos atrae".

Jiménez Bosque explica en qué momento está el proceso. "Pues prácticamente como conoce la ciudadanía, las posturas están distanciadas y todavía prácticamente como empezó. Una oferta, una declinación y a la espera de que haya acontecimientos, no hay nada más". Reconoce que se hizo la oferta a través de una persona muy cercana al club.

La oferta económica no satisfizo al vendedor. "Declina diciendo que ese importe no es el que desean y que no lo barajan". Desde ese momento no ha habido más negociación oficial. "No, a través de terceros ha habido comentarios, ellos me han dicho esto, he escuchado esto, pero no ha habido nada en firme, ninguna llamada directa, no ha habido hilo directo con nosotros".

no es solo una cuestión de elevar la oferta

Le preguntamos si está dispuesto a subir la oferta. "Pues el tema no es subir la oferta, hay que sentarse, hay que, antes de tomar decisión, hay que ver internamente cómo están los números, y a lo mejor la oferta se puede subir o a lo mejor la oferta hay que bajarla", indica de forma clara.

Considera que estarán estudiando otras vías. "Bueno, yo entiendo que sí hay predisposición, que estarán barajando otras posibilidades, estarán viendo otras oportunidades con más rentabilidad para su negocio. Entiendo que sí, que ellos querrán valorar todas las posibilidades y tomar la decisión".

No se marca plazos, aunque su idea es que se pudiera hacer rápido para poder fichar en enero. "Bueno, el fútbol, los resultados que cambian la tendencia rápidamente, nosotros cuanto antes se tomen decisiones y se puedan valorar, mejor. Lo que está claro es que antes de mover ficha hay que conocer bien lo que se va a hacer".

No pone fecha límite. "Bueno, no me lo he planteado. El tema es esperar. Para poder comprar hay que querer vender y además uno pone precio a lo que le pertenece. Por tanto, no es una tarea fácil. Hay tres bandas que van a tener que ponerse de acuerdo. se ponen bien, si no es ahora, en un futuro, quién sabe".

No tienen cita con el Cartagena. Esperan la llamada, aunque el jueves tiene una reunión que puede dar luz. "Yo espero que sí. El jueves como con la alcaldesa para despachar unos temas de fútbol sala, de instalaciones, etcétera. Y entiendo que saldrá el tema y al final ella nos conoce a los dos, nos tiene afinidad a los dos. Y entiendo que se ponga encima de la mesa y si es posible tomar decisiones, pues lo haremos. Si no, pues como siempre yo ando a Cartagena desde lo deportivo, alentando, estando aquí".