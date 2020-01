El Jimbee quiere seguir la racha en Zaragoza

El Jimbee Cartagena ha empezado de forma fantástica el año 2020 y quiere seguir la racha esta noche en Zaragoza. No cuenta con Batería, que ha pasado por el quirófano esta semana ni con Fran Fernández con una gastroenteritis. Por contra, ha recibido el tránsfer de Gabriel. Duda no podrá sentarse en el banquillo tras ser sancionado con cinco partidos, el primero ya lo cumplió en la Copa del Rey en la eliminación a ElPozo. El equipo cartagenero está actualmente a cuatro puntos del 'playoff' gran objetivo de la temporada.

La positividad de las últimas actuaciones hace que Duda haya dejado claro que no se ha conseguido nada y que al partido de hoy hay que ir como si se fuera a la guerra y no regalar nada a un rival que no deja de ser peligroso, a pesar de su mala racha de resultados. Suman nueve puntos más que sus rivales para la tarde noche y quieren ampliar la distancia y acercarse un poco más a los ocho primeros puestos de la tabla clasificatoria.

El rival quiere buscar una inercia positiva con Santi Herrero en el banquillo tras la destitución de Arturo Santamaria, que fuera portero del equipo en los últimos años. Acumulan cinco partidos sin sumar. Vuelve Nano Modrego al equipo. En tres de los últimos encuentros disputados entre ambos ganaron los cartageneros, pero en la ida los maños vencieron en el Palacio de los deportes y se llevaron tres puntos que dolieron mucho y que restaron para la Copa de España. Con otra mnetalidad distinta afrontan el choque para buscar tres puntos.

Por cierto, que el próximo martes conocerán su rival en los cuartos de final de la Copa del Rey.