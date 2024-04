El Efesé tiene 7 batallas por delante para salvar la categoría

Siete días tiene por delante el FC Cartagena para volver a jugar. Lo hará en casa, ante su gente, y ante el Oviedo de Luis Carrión. Dos derrotas consecutivas, más los resultados de la jornada, han borrado de un plumazo el colchón de puntos que habían logrado sobre el descenso. De hecho, para eso sirven las rachas positivas cuando se entra en un bache. Siguen fuera de la zona más caliente de la tabla.

Al Efesé le cuesta hacer gol y es algo prioritario en el fútbol. Sin marcar no se ganan partidos y es lo que necesitan los de Julián Calero. La derrota ante el Sporting queda atrás, porque deben centrarse en otro rival complejo. El equipo ovetense no fue capaz de ganar al Mirandés este fin de semana y necesita los puntos para no abandonar su lucha de subir a Primera División.





Nadie se rinde

Aunque es ya un clásico que en Segunda División, los rivales de la zona baja suman más en la segunda parte de campaña, este año no hay ningún equipo descolgado y prometen una lucha sin cuartel hasta los últimos compases del curso deportivo. El último clasificado es el Villarreal B que si gana esta noche en Alcorcón, pondría pata arriba la tabla de cara a las últimas siete jornadas.

La racha del Amorebieta es espectacular y ya está empatado a 37 puntos con el Alcorcón, eso sí los madrileños con un partido menos. El Cartagena saca dos al descenso en estos momentos. Suma 39 puntos y tiene con 42 al Huesca, Zaragoza y Eldense. Con 38 está el Mirandés.

La semana se hará larga, aunque hay tiempo para trabajar y para los aficionados, nueva promoción de entradas para intentar generar un buen ambiente y dejar atrás la racha de dos derrotas consecutivas en estas etapas de Pirineos que ha deparado el calendario.