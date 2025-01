Se encuentra un paquete en un barrio de Bilbao y vive una odisea buscando al dueño entre los vecinos: "En el portal"

La vida de barrio, ese microcosmos donde las historias más surrealistas pueden suceder en cualquier momento, ha vuelto a demostrar que la realidad a veces supera la ficción. Este es el caso de Ari, una joven bilbaína que, saliendo de su portal para hacer la compra, se encontró con un paquete perdido en medio de la acera. Decidida a devolverlo a su dueño, emprendió una odisea vecinal que, más que de generosidad, resultó ser una especie de culebrón digno de los mejores relatos de chismes locales. Y lo mejor de todo: ella lo compartió en un vídeo de TikTok, que rápidamente se hizo viral.

A través de su relato, Ari nos lleva paso a paso por su búsqueda del destinatario del paquete, que de principio a fin se convierte en una historia llena de enredos y personajes pintorescos. Tal como narra en el audio del vídeo, comenzó su jornada con la mejor intención de devolver el paquete al verdadero propietario: "Estaba saliendo del portal y me he encontrado este pedazo paquete tirado en el suelo y voy a ir al portal a llevárselo a la persona que sea", dice Ari, sin saber en ese momento que su acción la metería en una maraña de historias, rumores y alguna que otra dosis de intriga.

La joven, armada de buena voluntad, se dirigió al primer portal que le pareció adecuado. "Toco en el segundo B", relata Ari. Pero aquí comenzó el primer giro inesperado de la historia: nadie contestó. Sin embargo, en vez de rendirse, la chica siguió su instinto y tocó en el siguiente piso. Y ahí fue cuando las cosas empezaron a ponerse interesantes.

En la puerta del segundo, Ari se encontró con una vecina que, al principio, no parecía saber mucho sobre el paquete. Pero pronto, la conversación se desvió hacia temas más personales. "Me dice que el marido de la vecina lleva sin aparecer un mes y medio porque le ha puesto los cuernos el marido. Que ella se ha liado con otro y él con otra", continúa Ari, sorprendida por la información que le soltó la vecina, quien parecía estar al tanto de todos los entresijos familiares del vecindario. Y como si fuera poco, la vecina le ofreció invitarla a su casa, en un gesto tan acogedor como sospechoso: "Entra aquí a casa", le dijo, mientras Ari comenzaba a preguntarse si iba a salir viva de esta situación.

Un paquete en un barrio de Bilbao

El suspense no acabó ahí. La vecina, lejos de tener respuesta sobre el paquete perdido, le mostró a Ari el "balcón donde vive la otra mujer", supuestamente la amante del marido desaparecido. Un giro inesperado que dejó a Ari algo confundida y, probablemente, desconcertada por la trama de infidelidades en la que se había visto envuelta.

Entre tanto drama, la vecina parece reconocer a Ari: "¿Tú eres la niña de Raquel?", le pregunta, refiriéndose a la madre de la joven, con la que al parecer compartían conocidos. Y en este punto, el relato se torna aún más pintoresco, con la vecina preguntándole a Ari si está casada. "Pues la verdad es que no. Suerte en el amor, no tengo", responde Ari con una honestidad que, además de divertida, le otorga un toque de frescura y cercanía a la narración. Y no solo eso, sino que le bromea sobre su futuro amoroso en 2025: "Me voy a echar lentejas y me va a salir un marido", ironiza, entre risas.

Al final, a pesar de toda la cháchara y el viaje por los entresijos del vecindario, Ari no consiguió dar con el dueño del paquete. Pero no todo fue en vano. Como ella misma relata en el cierre de su vídeo, incluso casi termina tomando un café con la vecina del segundo A, pues parece que la conexión entre las dos se estrechó durante el encuentro.

El vídeo de Ari ha provocado una oleada de reacciones en redes sociales, con comentarios que no podían ser más divertidos ni acertados: "Literalmente tú no vas al chisme, el chisme va a ti", dice uno de los seguidores, mientras que otro se atreve a sugerir que "el destino te está diciendo que te lo quedes". Y no han faltado quienes comparan la situación con los enredos de La que se avecina, destacando el nivel de chisme que parece caracterizar a la comunidad de Retuerto, el barrio bilbaíno en cuestión.

Vive una odisea

Y es que, más allá de la anécdota de un paquete perdido, lo que realmente ha capturado la atención de los internautas ha sido el fascinante microcosmos de relaciones, secretos y cotilleos que ha descubierto Ari en su búsqueda. La historia, a pesar de no tener un final feliz para el paquete (que, por cierto, aún no se sabe si algún día encontrará a su legítimo dueño), ha dejado una huella indeleble en quienes la han escuchado.

¿Aparecerá algún día el propietario del paquete? Solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto, Ari ha conseguido lo que muchos no logran: convertir un simple paseo por el barrio en una historia viral llena de humor, sorpresas y, sobre todo, un sinfín de comentarios que demuestran que, en los barrios, nunca falta una buena dosis de chisme.