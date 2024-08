El mundo de la hostelería siempre suele traer complicaciones, ya sea por temas de reservas, malas reseñas, servicio o costumbres de clientes que no encajan del todo con lo que debería. Así, con la llegada de las redes sociales, no es de extrañar encontrarse con anécdotas de camareros que denuncian faltas de respeto de clientes o situaciones incómodas con sus jefes y dueños de bares y restaurantes.

Ahora, se ha hecho viral la historia que ha contado el chef bilbaíno Julen Bergantiños en la red social X y por lo que ha tenido que cobrar por primera vez a un cliente que no ha acudido al restaurante, llamado 'Islares'. Concretamente, explica el cocinero y dueño del local, el precio que han tenido que pagar las cinco personas que no han acudido a la reserva es de 50 euros por persona, unos 250 euros en total.

“Tú ingresas tu tarjeta de crédito para validar tu reserva y en caso de no aparecer o cancelar 6 horas antes de la reserva se te cobran 50€ (Ticket medio 100€ en mi restaurante)”, explicaba en redes Bergantiños.

El sábado teníamos el restaurante lleno y dijimos a varias personas que no teníamos sitio. A las 9:24 nos cancela una mesa de 5 personas (tengo cinco mesas y un espacio para 14 personas), lo que supone un fastidio. Pudimos suplirla con una mesa de dos personas en lista de espera — Julen Bergantiños (@SkoOrp) July 30, 2024





Por qué ha cobrado al cliente que no fue



Como explica el cocinero en un extenso hilo, muchos comensales suelen cancelar la reserva horas antes aludiendo a excusas como "se me ha muerto el gato", "me encuentro mal" o "mi marido ha hecho paracaidismo y se ha roto el tobillo". Aún así, asegura, nunca ha cobrado a ninguna de estas personas. No obstante, explica, en este caso un cliente había cancelado la reserva sin explicación y dejando un hueco de cinco personas menos en un local con capacidad para 14, como apunta el dueño.

Así, aunque dos personas que estaban en lista de esperar consiguieron mesa, “de facturar unos posibles 600€” facturaron 200€. “Esa "no facturación" de 400€ en el último servicio de la semana para nosotros supone un 20-25% de la facturación de un servicio de sábado”, explica el chef.

El chef Julen Bergantiños junto a su equipo de Islares / redes sociales









La reacción del cliente al cobro de 250 euros



Así, confiesa que unos días después recibió la llamada del cliente al que había realizado el cobro por no acudir al restaurante y que este le respondió: "¿Y cómo podemos hacer ahora? Es que yo cancelé 5h40' de la reserva". No obstante, el comentario que, confiesa, más alteró y sorprendió al cocinero fue cuando el hombre le explicó que “de haberlo sabido habríamos acudido”.

“¿Perdona? ¡Pues haber venido! Así es como aprende la gente a ir por la vida, a base de realidades”, se queja el dueño del local que explica que, aunque entiende el enfado del cliente por perder el dinero, él ha perdido más “por su falta de compromiso a una decisión suya”. “Así que el modo en que ha despedido la conversación, el modo en que ha colgado, lo dice todo”, concluye un hilo en el que también reconoce que ahora recibirá una mala reseña por lo ocurrido y anima a sus seguidores a no creer la mayoría de malos comentarios en las 'reviews' a los restaurantes.

Y así es como aprende la gente a ir por la vida, a base de realidades. Ahora irá a otro restaurante y habrá aprendido la lección, espero. — Julen Bergantiños (@SkoOrp) July 30, 2024









“Nunca os fiéis de las malas reseñas de los sitios, en el 90% nunca tienen razón de lo que dicen”, comenta, a la vez que cuenta que una vez recibió una mala puntuación porque una cliente no sabía usar la pasta de dientes de los cepillos que había en el baño.