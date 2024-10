La música de los 80 suena en Bilbao a todo volumen

Bilbao ya está lista para viajar en el tiempo, pues el viernes 13 de octubre los 80 conquistarán el Bilbao Arena gracias a Generación Tocata, el festival que transportará a toda una generación a su pasado gracias a actuaciones de grandes estrellas como Samantha Fox, Boney M o Vicky Larraz, todo ello con la colaboración de COPE Bilbao.

Rafa Torres será el presentador de esta gala que llenará el Pabellón de Miribilla de estrellas nacionales e internacionales de la música pop para que los más nostálgicos disfruten de canciones atemporales como Samantha Fox (Nothing's Gonna Stop Me Now), Boney M (Rasputin) o Vicky Larraz (No controles), Francesco Napoli (Balla Balla), Katrina (Walking on Sinshine), P.lion (Happy Children), Kaoma (Lambada), Iván (Fotonovela), Fancy (Dolce Vita), Azul y Negro (Me estoy volviendo loco), La Guardia (Mis calles llevan hacia ti), Javier Andreu, de La Frontera (El límite) y Javier Ojeda, de Danza Invisible (Sin aliento) conforman el cartel de Generación Tocata

Jose Luis Martin Echebarria Cartel Concierto Generación Tocata en Bilbao

También actuará el dúo Baccara, autoras del conocido tema Yes Sir, I Can Boogie. Tras el fallecimiento de María Mendiola en septiembre de 2021, Cristina Sevilla se unió en enero del 2022 a su amiga, la cantante, Helen de Quiroga, con la que llegará al Bilbao Arena con "una ilusión de niñas", según confiesan en la presentación del festival.

Un sueño basado en los 80

El DJ Rafa Torres también estará presente en el Bilbao Arena como uno de los organizadores de este gran evento, que él describe como "un sueño basado en los 80”. El artista ha recordado el programa de TVE del que toma su nombre: "Es un programa que, de alguna forma, a los que vivimos entonces nos caracteriza. Cuando decimos Tocata, automáticamente sabemos que estamos hablando de los años 80”.

Crecimos en las mañanas de los sábados con él. Así vivíamos, no teníamos otra cosa, ahí nos enterábamos de los nuevos artistas Rafa Torres DJ

entradas ya a la venta

Las entradas ya se pueden comprar a través de la página web oficial de Generación Tocata. Solo queda que te hagas con tu billete y disfrutes de este viaje nostálgico, que comenzará a las 21 horas el Viernes 13 de Diciembre, unas semanas para reunirse con toda la cuadrilla antes de las fiestas navideñas y transportarse a aquellos maravillosos años.