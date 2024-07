¿Llegará por fin el verano a Euskadi?: "Mi ama ha tenido que encender la calefacción"

El tiempo veraniego tiene las horas contadas. La temporada estival no acaba de arrancar y este fin de semana vuelve a tocar cambiar la sombrilla por el paraguas. Y es que Euskadi activa el aviso amarillo por precipitaciones intensas.A partir de las 18.00 horas de la tarde de este viernes se esperan lluvias que podrían superar los 15 litros/m2 en una hora. Según las previsiones, se esperan chubascos tormentosos, que podrían ser localmente fuertes y venir acompañados de granizo (de hasta 3 cm) y rachas fuertes de viento, de más de 80-90 km/h.

Un pronóstico que deja claro que ni empezando julio hay manera de tomar el sol y darse un baño. Aun así, hay quienes ponen buena cara al mal tiempo. Es el caso de la bilbaína Luz, que no ponen ningún pero al clima actual. "Aquí no es nada nuevo y a mí no me gusta la playa así que no tengo problema", insiste Luz.





Verano sin piscinas en Bilbao

La capital vizcaína ha arrancado su temporada estival con todas las piscinas municipales cerradas. Los bilbaínos, de momento y tras convocarse huelga por parte del personal, no podrán pegarse un chapuzón en Txurdinaga, Recalde y San Ignacio. Además, este tiempo revuelto está desalentando las compras. Después de una mala primavera para el comercio y las terrazas, la que se puede llevar una alegría inesperada es la compañía del gas. Iñaki, sin ir más lejos, ha tirado de manta y radiador. "Mi ama ha tenido que encender la calefacción", asegura el vitoriano.