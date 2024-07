El empleo se resiente en Euskadi: "Me he quedado sin trabajo y aquí la vida es muy cara"

El empleo se resiente en Euskadi. Sin embargo, el nuevo Gobierno Vasco estrena récord porque el número de cotizantes a la Seguridad Social ha aumentado en 560 y, de esta forma, el total en Euskadi asciende a 1.019.773. Un dato que le sirve de punto de partida al presente Ejecutivo. En cuanto al paro, éste se redujo muy poco, en solo 55 personas, por lo que Euskadi cerró junio con 106.307 desempleados, un mínimo desde 2008, en el sector servicios, que casi compensó la mejora en el resto de actividades

Más allá de los datos, sabemos que detrás de cada una de esas personas desempleadas hay una historia. Es el caso de María Luisa, una vizcaína, viuda, de 61 años. Además, por si eso fuera poco, María Luisa también sufre fibromialgia. Una enfermedad que le supone un impedimento a la hora de atender un trabajo fijo. "Esta enfermedad es un impedimento y me ha supuesto una barrera para encontrar trabajo", insiste.

Sin embargo, el caso de Maria Luisa no es el único. Inmersa en la búsqueda de trabajo también está Teresa, una mujer boliviana, de 65 años, y con residencia en España desde hace 20. De momento, trata de salir adelante compartiendo piso con una compañera hasta conseguir ese contrato que tanto ansía. A pesar de todo, ella no pierde la esperanza. "Me he quedado sin trabajo, me han operado de la vesícula y ahora me voy a inscribir en Lanbide. No queremos estar desempleados, aquí la vida es cara y tenemos que pagar todos los gastos", asegura.





Por territorios

Por Territorios, en Bizkaia los parados se incrementaron en 20 personas respecto al mes anterior (0,03%) y en 1.002 en comparación con junio de 2023 (1,69%). En Gipuzkoa se contabilizaron en junio 92 parados más (0,33%) respecto a mayo y 616 más en relación al mismo mes del año anterior (2,23%). Por último, en el caso de Álava los desempleados se han reducido en 167 (-0,92%) con respecto a mayo y en 630 en comparación con el mes de junio de 2023 (-3,40%).

En cuanto a los datos de afiliación, se contabilizaron 16.819 ocupados más, lo que supuso un aumento del 1,68%, según datos publicados este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.