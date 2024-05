Escrito a mano con rotulador. Así es el curioso cartel que estos días han podido ver los bilbaínos en la marquesina de una de las paradas del Bilbobus, el servicio de autobús urbano de Bilbao.

El cartel se ha colocado justo debajo del anuncio de una línea aérea que promociona vuelos baratos desde 19 euros para viajar a las Islas Baleares.





"Una mallorquina"

En el mismo, una turista, que firma simplemente como “una mallorquina” llama la atención del problema en el que se está convirtiendo el turismo desaforado para los naturales de las islas.

La firmante denuncia que “Baleares está muy saturada. Si queréis ayudarnos no vengáis por ahora”, al menos por el momento y mientras se mantenga el problema.





“No vengáis”

Con este llamamiento a no ir a las islas, la autora quiere llamar la atención ante un problema que no duda en describir en la propia nota y añade que “ojalá puedan visitar nuestras islas en condiciones de poderles atender como merecen y no en esta situación de hastío y masificación”.





El problema de la vivienda

En concreto, esta visitante en Bilbao destaca el contraste entre los 19 euros desde los que se puede viajar en avión hasta Baleares con los 1.900 euros que asegura cuesta alquilar una vivienda.

La imagen no ha tardado en hacerse viral en las redes sociales generando reacciones de todo tipo y la propia autora ha compartido una de esas publicaciones en las que aparece una imagen de su cartel.





Una fotógrafa de paso por Bilbao

La responsable del cartel es Laura Barceló, fotógrafa afincada en Palma de Mallorca y con esta curiosa iniciativa ha querido llamar la atención sobre el problema al que se enfrentan los habitantes de la comunidad insular.





No em podía anar de Bilbao ... Sense queixar-me i de pas donar les gràcies a una ciutat que ens desitja lo millor en aquesta causa... "Hem de sortir més al carrer" diuen... https://t.co/y2b6A5w6uO — Laura Barceló (@Ashura_chan) May 27, 2024





En una publicación en “X” (antes twitter) Barceló, que ha compartido una de las publicaciones que recogen su iniciativa, explica que no se podía ir de Bilbao “sin quejarme y de paso dar las gracias a una ciudad que nos desea lo mejor en esta causa”