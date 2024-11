Banderas rojas y verdes contra la violencia machista en Bizkaia

La Diputación Foral de Bizkaia usará el concepto de 'red flags' y 'green flags' (bandera roja y verde) en la campaña impulsada por el departamento de Empleo, Cohesión Social e Igualdad con motivo de la celebración el 25 de noviembre del 'Día Internacional de la eliminación de la violencia hacia las mujeres', con el objetivo de sensibilizar a los hombres jóvenes contra la violencia machista.

banderas rojas y verdes

La campaña, presentada por la diputada foral de Empleo, Cohesión Social e Igualdad, Teresa Laespada, pretende, a través de los conceptos 'red' y 'green flags', alentar la reflexión sobre buenos y malos comportamientos en la materia de la violencia contra las mujeres.

DFB Teresa Laespada, diputada foral de Igualdad

Según ha explicado Laespada, son términos comúnmente empleados por los vizcaínos más jóvenes para hablar de límites, "de lo que se debe o no aceptar en una relación de pareja". En este sentido, ha indicado que las ilustraciones utilizadas para acompañar el mensaje también están pensadas para un público joven.

rechazo masculino al feminismo

Por otro lado, la diputada ha alertado de que algunos estudios señalan el "creciente rechazo" de algunos hombres al feminismo y a los avances en materia de igualdad. Sin embargo, ha explicado, no se ha buscado únicamente un mensaje en negativo o de remarcar los límites en su comportamiento, sino que también se les anima a convertirse "en agentes de cambio por la igualdad".

"Por eso también les animamos a construir en positivo relaciones sanas e igualitarias. Y reconocemos esos buenos comportamientos cuando se producen", ha señalado Laespada.

DFB Trinidad Vicente y Teresa Laespada

OCHO MENSAJES

En los mensajes de campaña, concretamente en la parte de lo denunciable, están las 'redflags': 'aprovecha ahora que va borracha', '¿has visto el meme de la rubia?', 'le da likes a cualquiera' y 'te paso el vídeo montándoselo con su novia'.

Frente a eso, la campaña propone alternativas que muestran "buenas maneras" de vivir las relaciones de pareja: 'no es mía es suya', 'respeto su espacio y sus límites', 'me gusta reír con más gente' y 'no controlo sus perfiles ni con quién habla'.