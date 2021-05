"Viendo cómo estaba yo, pensaba que mi hija había muerto"

El atentado que sufrieron María Jesús González y su hija Irene Villa, fue un atentado en directo. Aquel 17 de octubre de 1991, la banda terrorista ETA hizo estallar tras bombas en otros tres coches colocados en diferentes puntos de Madrid.

El primero de ellos, hacia las siete de la mañana, le costó la vida al teniente del Ejército de Tierra Francisco Carballar. Cuando los medios de comunicación acudieron a dar cobertura a este atentado, a pocas calles explotaba la bomba colocada bajo el vehículo de María Jesús. Los medios de comunicación recogieron prácticamente en directo las consecuencias de la explosión mostrando las heridas causadas por la bomba a madre e hija.

“Muchas veces pienso que esta circunstancia hizo que la sociedad empatizara más fácilmente con nosotras y enseguida tuvimos miles de muestras de afecto y cariño que nos daban fuerzas para seguir adelante” recuerda María Jesús.

La madre de Irene Villa no recuerda sin embargo nada del momento posterior a la explosión. En casa, antes de coger el coche la otra hija de María Jesús sí le pidió que aquella mañana se quedara en casa. Incluso Irene, momentos antes de subir al coche, le dijo a su madre haber si les iban a poner a ellas una bomba.

“Nunca me he preguntado por qué a nosotras. Es algo que no tiene respuesta. ¿Por qué a los demás? Nadie hemos hecho nada para merecer algo así” afirma María Jesús.

Ya en el hospital, la madre de Irene Villa recuerda como preguntó a las enfermeras por su hija pero nadie le decía nada por lo que prefirió no seguir preguntando para no confirmar sus sospechas: estaba convencida de que su hija Irene había muerto en el atentado.

María Jesús González e Irene Villa han conseguido rehacer completamente sus vidas y en esto les ha ayudado mucho la decisión que tomaron pocos días después del atentado. “Decidimos perdonar a los terroristas y dedicar todas nuestras energías a salir adelante” recuerda en esta entrevista María Jesús.