"Matar es muy fácil. Si quieren hacerlo, lo harán"

Manuel Broseta caminaba por la Avenida Blasco Ibáñez tras haber impartido su clase en la Facultad de Derecho de Valencia. Eran las 10:20 de la mañana del 15 de enero de 1992. Una pareja joven, se le acercó por la espalda y le disparó un único disparo en la nuca que la causó la muerte instantánea.

Manuel Broseta pertenecía a los consejos de administración de varias empresas y fue, siendo dirigente de la UCD, Secretario de Estado para las Comunidades Autónomas entre 1980 y 1982. “Mi padre era un defensor a ultranza del estado de las Autonomías desde un enfoque que hoy está muy minimizado: que cada comunidad aportase historia, cultura pero que las fuertes económicamente aportaran más para que todas fueran iguales” recuerda en esta entrevista su hijo Pablo.

Aquella fría mañana, el catedrático Broseta quedo tendido en un gran charco de sangre mientras la policía acordonaba el lugar del crimen y comenzaba las primeras investigaciones. Unas investigaciones que todavía hoy no han dado con la identidad de los autores materiales del disparo. “Somos tres hermanos, uno estaba en California, otro en Barcelona y yo al estar aquí en Valencia recibí una llamada de alcaldía, pero no me contaron lo que había sucedido. Si me dijeron que me tomara una tila antes de acercarme a la Facultad” cuenta Pablo. Desde entonces, el hijo de Broseta ha sido incapaz de volver a tomar una infusión.

La familia de Manuel Broseta tuvo claro desde el primer momento tras el asesinato que no podían permitir que los etarras además de haber matado a su padre, también les hubieran matado a ellos en vida. Manuel Broseta, cuenta su hijo, nunca les contó en casa que se sintiera amenazado o tuviera miedo.”Si recuerdo un poco antes de su asesinato que le pregunté por qué no llevaba escolta. Me respondió que si quisieran matarle le iban a matar igual y además matarían a dos funcionarios públicos. Jamas soportaría esta presión” me respondió.