Si hubiera sabido que era su último minuto, le hubiera dado un gran abrazo.

El 30 de julio de 2009 la banda terrorista ETA cometió su último atentado mortal en España antes de su disolución.

Pasadas las 13:30 hizo estallar una bomba lapa que había colocado en los bajos de un vehículo de la guardia civil. La explosión causó la muerte de los agentes Diego Salvá y Carlos Sáenz de Tejada.

Diego Salvá tenía 27 años. Ingresó en la benemérita en 2008. Al poco de hacerlo, sufrió un accidente de moto que le mantuvo en coma varias semanas. “Tuvo que empezar de cero.

Una vez recuperado, en enero de 2009 fue trasladado a Palma de Mallorca, incorporándose al cuartel de Palma Nova 4 días antes del atentado.

Antonio Salvá, padre de Diego, recuerda en esta entrevista en COPE que recibió incrédulo la noticia de su asesinato “un atentado en Palma Nova, es imposible” Fueron momentos de incertidumbre y nervios porque llamé a Diego y me saltaba el buzón de voz. Nadie me decía nada ni en la Delegación del Gobierno, ni en la Comandancia. Me confirmó la noticia el médico del cuartel”

Diego fue mal estudiante, trabajó en varias cosas antes de aprobar a la segunda su ingreso en la Guardia Civil. “Fue un orgullo, su bisabuelo materno fue guardia civil. Si soy sincero nunca tuve miedo a que pudiera morir en u atentado. Veía más probable que muriera a manos de un atracador”.

El asesinato de Diego Salvá es uno de los más de trescientos que están sin resolver “En cierta medida esto te impide cerrar el duelo” reconoce su padre que desde el Congreso, es diputado por Vox, pelea para que se haga justicia “He de luchar por la memoria de mi hijo. Si ellos están-en referencia a los parlamentarios de Bildu- yo he de estar, dar la cara y que la memoria no se acabe nunca. Que se haga justicia porque si no, esto será un cierre en falso”.