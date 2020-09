El PP vasco apuesta por la unión del constitucionalismo en Euskadi

La presidenta del PP de Bizkaia, Raquel González, ha afirmado que las tres formaciones constitucionalistas del mapa político vasco (PP, Ciudadanos y Vox) deberían presentarse en un bloque "común y compacto", y tener todos un "objetivo común".

No obstante, ha lamentado que uno de los problemas que tienen estos partidos es que se presentan en tres proyectos "diferentes, los tres necesarios, no siempre son complementarios" y que caminan "en paralelo".

González ha indidcado que "lo que necesitamos es hacernos fuertes precisamente en la intersección de esos caminos. Evidentemente, lo primero que hay que hacer es encontrar esa intersección y salir de ese camino en paralelo".

Conferencia asociación Esteban de Garibai

Raquel González ha hecho estas manifestaciones esta tarde durante su intervención en la conferencia "El futuro de la alternativa constitucional en el País Vasco", organizada por la Asociación Esteban de Garibay-Fundación Villacisneros, y que también ha contado con la presencia del portavoz de Ciudadanos en el País Vasco, Luis Gordillo.

La dirigente popular vasca ha aseverado que "hay una alternativa al nacionalismo", y ha advertido de que "si la anhelamos y todos tenemos interés en que salga adelante, tenemos que apostar por ella, aunque eso a veces supone estar en el lado más incómodo del panorama político de nuestra tierra".

Asimismo, ha considerado una "alarma" el hecho de que tengan que intervenir en una jornada como la de este tarde "hablando de que hay una alternativa constitucionalista".

En este sentido, ha alertado de que "estamos en manos de dirigentes políticos que no contemplan la Constitución y todo lo que conlleva en cuanto a derechos y protección legal como base mínima, para imponernos su modelo financiero, su modelo social y por desgracia también, su modelo moral".

Una segunda "alarma", a su juicio, es la "fragmentación" en el centro derecha en el País Vasco. Por ello, ha apuntado que tienen delante un adversario político de "gran envergadura, que se hace cada vez más fuerte y se hace cada vez más fuerte" cada vez que el centro-derecha se "empeña" en destacar sus diferencias, en lugar de ensalza lo que les une.

González ha concluido que "a este nacionalismo hay que plantarle cara con una alternativa constitucional sólida. Si de verdad lo que queremos es achicar el espacio al nacionalismo, de restarle adeptos, se trata de ganar en capilaridad, en penetrar en la sociedad vasca, en despertarles, en ayudarles a reconocer y asumir lo que muchos en verdad ya saben: que no es su alternativa, pero no se atreven o no son capaces de verbalizarlo y mucho menos de actuar en coherencia".