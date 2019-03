Urkullu acusa al PP de aliarse con la “extrema izquierda” para desgastarle

La oposición ha acusado al lehendakari de falta de liderazgo y de abocar a su gobierno a una situación de debilidad. Ha sido en el primer pleno de control al Ejecutivo vasco tras la dimisión de Jon Darpón como consejero de Salud por las presuntas irregularidades de la OPE de Osakidetza. Lo más destacado ha sido el rifirrafe entre Iñigo Urkullu y Alfonso Alonso. El lehendakari ha acusado al PP de sumarse a la estrategia de desgaste del Gobierno de EHB y Podemos. Así ha respondido al reproche del líder de los populares por su falta de definición política, que le lleva a no acordar con nadie y a tener presupuestos y reformas sin aprobar. Alonso ha asegurado que su falta de rumbo hace mella en su gestión y provoca un Ejecutivo que hace aguas, cuyo pagano ha sido Darpón. Y le ha advertido de que no va a poder pactar nada con la izquierda abertzale más allá del nuevo Estatuto. Urkullu se ha defendido dando la vuelta a la tortilla al afirmar que la falta de acuerdos viene dada por el bloqueo de la oposición, por la decisión del PP de convertir a la que llama “extrema izquierda revolucionaria” (EHB y Podemos) en su socia.

Salida pactada

EHB ha vuelto a centrarse en el capítulo soberanista. Y lo que le ha pedido al lehendakari es salir con urgencia de España porque no es un Estado democrático. La respuesta de Urkullu a la portavoz abertzale Maddalen Iriarte ha sido que no hay vía unilateral que valga y que no se hará nada sin acuerdo. “Todo avance de país lo será desde el acuerdo. Usted menciona querer irse y que es urgente, pero creo que el ejemplo lo tiene en el 'Brexit'. La ciudadanía británica ha votado la salida, pero tiene que renegociar las condiciones de esa salida, y ahora se cuestiona el acuerdo de salida por quienes quieren salir. No es tan fácil. Vivimos en un escenario de interdependencia”, ha indicado.

Gobierno saludable

Podemos, como el PP, ha afeado al lehendakari por tener un Gobierno débil y envuelto en el escándalo de la OPE de Osakidetza. “Necesita un doctor”, ha bromeado el portavoz de la formación morada Lander Martínez. Urkullu ha replicado que la situación del Ejecutivo es “saludable” y que ya tienen “doctora”, la nueva consejera de Salud Nekane Murga, que hoy se ha estrenado en el hemiciclo.