El turismo en Euskadi supera las previsiones y mejora las cifras prepandemia en agosto

EL turismo en Euskadi este verano ha batido todas las previsiones al mejorar en agosto las cifras de entradas, pernoctaciones y tarifas medias del mismo mes de 2019, previas a la pandemia covid-19. El consejero de Turismo, Javier Hurtado, ha destacado la importancia de esta actividad en Euskadi, "no sólo desde un punto de vista económico, sino también cultural y de cohesión social", ya que da trabajo a más de 100.000 personas en la Comunidad Autónoma Vasca. De hecho este sector supone el 6,4% del PIB vasco y Hurtado ha señalado que poder hablar de una recuperación a niveles de 2019 es una “muy buena noticia para un sector que ha sufrido mucho durante la crisis”



Durante el verano se ha constatado una "predominancia" del turismo de naturaleza que ya arrastraba una "tendencia creciente previa", agudizada por la pandemia. Hurtado ha señalado que en agosto las cifras ya superaron las cifras de hace dos años en los tres territorios vascos con 29.140 entradas en agroturismos frente a las 23.536 de 2019, lo que supone un 23,8 % de subida. Si se tiene en cuenta julio y agosto, la subida es del 7,1% respecto a los mismos meses de 2019, con 48.243 pernoctaciones frente a las 45.007 de hace dos años.



Hurtado ha precisado que el aumento notable del turismo nacional ha compensado la caída del turismo extranjero en 2021 debido a las restricciones de movilidad de muchos países. De enero a julio de 2019 el porcentaje de turistas internacionales era de un 41 % en la suma de todos los alojamientos, mientras que de enero a julio de 2021 no ha superado el 23 %", ha dicho el consejero.



El consejero de Turismo también ha destacado los buenos resultados del turismo urbano y ha subrayado que "nuestras tres capitales han demostrado la fortaleza de su atracción turística ya que Vitoria y Donostia han superado las cifras de 2019 en ambos meses, con un 3,2 % y un 8 % de crecimiento respectivamente y sólo Bilbao no llega a los datos de 2019, con una bajada del 11%, si bien duplica los datos de entradas respecto a 2020".

De cara al futuro, el Gobierno Vasco apuesta por un turismo sostenible y de calidad y busca orientar el modelo turístico hacia el crecimiento sostenible y sostenido, la desestacionalización, el reparto de los flujos por el territorio y el aumento de la estancia.