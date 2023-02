SME: "Sí son las condiciones labores, los sanitarios estamos en un punto de sobrecarga inviable"

La relación entre los sindicatos y Osakidetza ha pasado, como el tiempo, de fría a gélida. No hay diálogo en la mesa de negociación, sí cruce de reproches entre el Departamento de Salud del Gobierno vasco y las centrales. Ha sentado muy mal que la consejera Gotzone Sagardui niegue que la plantilla tenga problemas de condiciones laborales.

El Sindicato Médico de Euskadi (SME) le ha replicado a través de un comunicado que eso es precisamente eso lo que más preocupa a los profesionales. Una de sus portavoces, Mabel Arciniega, sanitaria de urgencias en el Hospital Alto Deba, ha advertido en COPE Euskadi que la plantilla está en "un punto de sobrecarga que es inviable".

"La gente no quiere hacer ya horas extras, para los médicos de Atención Primaria no es cuestión de dinero, en los ambulatorios están a menos 1 y hasta a menos 4 médicos. No pueden ver bien a la gente, está preocupados por cometer errores médicos", ha detallado. Un dato ligado a esa sobrecarga denunciada por el MSE es el del aumento de las bajas. "En las urgencias del Hospital de Basurto hay 8 personas de baja, la mayoría por ansiedad y depresión", ha explicado Arciniega, quien ha señalado además que esas bajas no se cubren al 100% .





Guerra sucia

La portavoz del SME ha asegurado que hay una serie de "mejoras organizativas" que aliviarían mucho la carga de trabajo como un mejor sistema informático, más personal administrativo o más agilidad en las OPE y que no se convoquen sin resolver la anterior. Mejoras que han expuesto al Departamento de Salud sin obtener respuesta de la consejera Sagardui a la que consideran alejada de la realidad.

"Es una guerra sucia que no la termino de entender (en referencia a las ocasiones en las que la Sagardui apunta que Osakidetza paga bien), la gente no quiere más dinero, lo que quiere es calidad de trabajo. ¿Esta es la forma de tratar a los profesionales? ¿Decir que que no hay problemas de condiciones? Date una vuelta por los centros y mira cómo está la gente", ha invitado Arciniega a la consejera de Salud.