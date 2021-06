70 sidras de 48 productores incluye la campaña de sidra embotellada de la DO Euskal Sagardoa

Tras sufrir 20 millones de euros de pérdidas debido a la pandemia, las sidrerías no han podido vender toda la sidra elaborada, 1,2 millones de litros y ahora se fijan en el verano y la hostelería para dar salida a su caldo embotellado, bajo la D.O Euskal Sagardoa, con 70 sidras diferentes de la cosecha 2020 de 48 productores, elaborados al 100% con manzana autóctona y de calidad certificada.



Sólo "na pequeña parte ha sido consumida en la temporada de sidrerías, que ha sido "atípica" y condicionada por las restricciones sanitarias aunque según ha destacado este miércoles la presidenta de la D.O. Euskal Sagardoa, Oihana Gaincerain, los meses de verano van a ser "mejores". Confía en que la situación sanitaria mejore y el consumo de sidra aumente con el auge de "las terrazas de bares y restaurantes" y la celebración de "eventos culturales y deportivos al aire libre", y para ello han lanzado la campaña estival "Hik Nik: Tú la comida, yo sidra" en la que invitan a los vascos a degustar las 70 referencias que componen el catálogo de la DO Euskal Sagardoa-Sidra Natural del País Vasco de 2020.



Tanto Ohiana Gaincerain como el coordinador de la DO Euskal Sagardoa, Unai Agirre, han explicado que el hecho de que la cosecha haya sido menor, con 1,2 millones de litros de sidra de producción total, lo que supone una tercera parte de la anterior, y con una manzana más pequeña, ha dado lugar a un fruto "con mayor concentración de azúcar y polifenoles" que se ha reflejado en una sidra "de gran carácter". El enólogo y sumiller Mikel Garizabal ha subrayado que son unas sidras con “muchos aromas, cuerpo y volumen". La DO Euskal Sagardoa acoge a 48 elaboradores, 42 de ellos en Gipuzkoa, 4 en Bizkaia y 2 en Álava.