El sencillo gesto que previene la otitis externa veraniega: "Es fundamental"

La Dra. Jenifer Cueva, especialista del Servicio de Otorrinolaringología en el Hospital QuirónSaludBizkaia entrevistada en COPE Euskadi, explica como la acumulación de agua en el oído tras los baños de verano en la playa o la piscina, suele ser la causa principal de las otitis en verano, un problema que debe tratarse a tiempo.





Entrevistada en Herrera en COPE Euskadi

La Dra. Cueva responde a las preguntas de la jefa de redacción de COPE Euskadi, Eloísa Santiago

¿Cómo podemos evitar, Dra. Cueva, la infección de oído?

“Lo principal es saber si se tiene antecedentes de haber tenido algún tipo de infección previamente o alguna patología a nivel de oído externo. En ese caso es importante hacer es una revisión antes de hacer una inmersión continuada en playas o piscinas.”









¿Y son los niños más vulnerables a este tipo de infección?

“Sí, hay muchos niños que presentan patologías también en el invierno, es otro tipo de infecciones, pero es importante hacer la revisión en niños operados de drenajes, que acumulan un poco más de cerumen o que van a las piscinas porque aunque en las piscinas las aguas están tratadas, en muchos casos hay concentración de patógenos que con la humedad, favorecen estas infecciones.”

¿Y como podríamos prevenir la otitis de nuestros hijos?

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Lo principal es secarles muy, muy bien los oídos En niños que no hayan tenido ningún problema no tienen por qué tenerlo, pero es verdad que se recomienda secar bien con una toalla ¡y no introducir nada Se pueden utilizar productos de venta libre que secan muy bien el oído!

¿Cuáles son los principales síntomas de una otitis?

“Las otitis externas se caracterizan sobre todo por un dolor intenso que se exacerba al presionar la zona del oído que se llama “trago” que es la pequeña prominencia cartilaginosa ubicada justo delante del conducto auditivo externo, Otro síntoma es la supuración y la que suele ser la primera es la sensación de tapón, de no escuchar bien.”

¿Y qué tenemos que hacer cuando ya notamos un tapón?

“Lo fundamental seguir sin humedecer el oído y acudir a un servicio de urgencia cercano. Lo ideal es que le vea un especialista o un pediatra que le administrará un tratamiento que suele ser en forma de gotas óticas con antibiótico y, a veces, se añade un corticoide para disminuir la inflamación.”

Hay personas que tienen más tendencia a tener tapones de cera en el oído...

“Eso es, según las características del conducto. Hay gente que tiene el conducto más estrecho o que tiene algún sobrecrecimiento benigno Esto le produce más cerumen y tiene más dificultosa la limpieza natural Las personas que ya saben que generan cera de manera regular y que hay que hacerles extracciones de manera periódica es importante que acudan a su especialista antes del verano porque si esa cera absorbe la humedad, aumenta su volumen y se infecta nos puede dar problemas.”

Y para mantener los oídos limpios sin perjudicarlos, Dra. Cueva ¿Qué es lo correcto?

“Bueno, es importante decir que la cera es una sustancia que protege la entrada del oído y que solo es un problema cuando se acumula demasiada cantidad o en personas que tienen algún eccema. A estos pacientes se les puede hacer un magma de tapón de cera con piel que coge más humedad y que en este caso sí que corre más riesgo de infección.”

Y el bastoncillo ... ¿Es recomendable para la limpieza?

No, porque con el bastoncillo arrastramos muy poca cera al exterior y lo que hacemos es arrastrarla a la parte más interna del conducto, lo que posteriormente hará más difícil su extracción. Lo que siempre recomendamos es limpiar la zona externa del oído con una toalla o desde lejos con un secador a temperatura fría, sin dañar la piel o con algún producto que haga de secante. Existen productos ceruminolíticos para reblandecer la cera que son mucho más recomendables que el bastoncillo.