Psiquiatra: "La pandemia ha sacado del armario los problemas de salud mental"

La ansiedad y depresión han crecido a nivel mundial un 25 % a raíz de la pandemia de covid, aunque el coronavirus no es el único responsable del aumento de casos, sino que "ha hecho que los problemas de salud mental salgan del armario".



Así lo ha constatado la jefa del Servicio de Psiquiatría, Psicología Clínica y Salud Mental del Hospital de La Paz de Madrid, Maria Fe Bravo, en la presentación del XXXI Curso de Actualización en Psiquiatría de Vitoria.



Según ha expuesto Bravo, los trastornos causados por la covid no parecen estar tan relacionados con la preocupación por estar o no infectado, como con las restricciones en la vida social, el temor a que enfermen personas cercanas y a los duelos por la muerte de familiares.



La psiquiatra ha vinculado el incremento de casos con que "se ha tomado conciencia" en torno la salud mental, de manera que "la gente ahora lo manifiesta". Ha apelado en todo caso a "distinguir entre salud mental y malestar emocional" para "no banalizar la problemática".





El sistema sanitario no puede absorber la demanda



Esa mayor demanda de asistencia especializada ha evidenciado que "no hay recursos suficientes" y ha causado que las urgencias y consultas estén "desbordadas". Hace falta "reforzar los equipos de salud mental".



La depresión y la ansiedad encabezan el ranking de las enfermedades mentales y han crecido un 25% de la mano de la covid, según la OMS. Respecto a si han aumentado los suicidios el jefe de psiquiatría de Álava, Edorta Elizagarate, lo niega con rotundidad: "No hay una epidemia de suicidios, las cifras son estables desde el 2000 y en Euskadi hay unos 170 casos al año, la mayoría de personas que superan los 60 años"..

Estas y otras cuestiones serán analizadas en el XXXI Curso de Actualización en Psiquiatría que se celebra hasta el viernes en Vitoria y en el que participan 500 expertos en salud mental, 200 de ellos de manera online. De estos últimos, más de la mitad son de Latinoamérica y Estados Unidos. EFE