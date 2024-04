PSE, EH Bildu y PNV salen en apoyo a Pedro Sánchez

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha trasladado, en nombre de los socialistas vascos, todo su apoyo y su cariño al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así como a toda su familia.





Mensaje en redes sociales

En un mensaje en sus redes sociales, Eneko Andueza ha indicado que "la derecha y la ultraderecha han traspasado todos los límites. Que a nadie se le olvide que, por encima de las responsabilidades políticas que tenemos, también somos personas".









PNV pide rapidez al presidente del gobierno

El líder del PNV, Andoni Ortuzar, espera que presidente del Gobierno Pedro Sánchez tome la decisión de dimitir o no cuanto antes, porque no hacen falta cuatro días para ello, y ha advertido del "daño evidente a la reputación del sistema político del Estado español" que supone estar en la actual situación hasta el día 29. A su juicio, lo de Sánchez no es "una pose" y considera que "probablemente está muy afectado" en lo personal, y ha dicho que la solución menos lesiva sería ir a una moción de confianza.

El presidente del EBB del PNV ha señalado que es "insólito, sorprendente y raro" lo que ha ocurrido, especialmente en "un momento de muchísima intensidad de la política en el Congreso de los Diputados".

Tras subrayar que "la política está entrando por unos caminos desagradables, injustos", sobre todo cuando "entran en las familias, y los entornos", ha censurado que se ha pasado de la política a lo personal y ahora se va a lo judicial.





Otegi: "No daremos paso a la derecha"

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha denunciado la falta de independencia del Poder Judicial y ha adelantado que la coalición abertzale "no le va a dar paso a la derecha", si el presidente del Gobierno dimitiera. En Radio Euskadi, ha manifestado que le sorprendió la carta de Pedro Sánchez en la que anunciaba que iba a tomar unos días para reflexionar si renunciará a la presidencia del Gobierno y ha descartado apoyarle públicamente porque "es lo único que le falta", ha ironizado.

Si finalmente Sánchez renunciara, EH Bildu estudiaría quién es la candidata o el candidato y el programa que plantea, pero, "no le vamos a dar paso a la derecha", ha sentenciado Otegi.