El PP vasco da la bienvenida al foro anunciado por el lehendakari, Imanol Pradales, para atajar la criminalidad en Euskadi

La presidenta del PP de Bizkaia, Raquel González, ha dado la bienvenida al anuncio del lehendakari, Imanol Pradales, de crear un foro de trabajo, al estilo del Pacto de Salud, para abordar el problema de la criminalidad en Euskadi, que comenzará a reunirse a partir el próximo lunes 30 de junio. "Damos la bienvenida a este anuncio porque los datos de criminalidad son cada vez peores", señala.

"El problema no es nuevo, viene desde hace tiempo y haber estado negándolo durante años lo único que ha conseguido es agravarlo", subraya Raquel González. Y rechaza las críticas anteriores al PP por crear alarma en esta cuestión. "A mi no se me ocurriría llamar alarmista al lehendakari tal y como llamaban al PP por denunciar la situación que se vivía en las calles", destaca.

"Dicho esto, le damos la bienvenida a este foro y que sirva ahora para encontrar las mejores soluciones y sobre todo para ponerlas en marcha", asegura la presidenta del PP de Bizkaia en Cope Euskadi.

tercer carril de barazar

La presidenta del PP de Bizkaia, Raquel González, critica en Cope Euskadi que la Diputación de Bizkaia no vaya a llevar a cabo finalmente, tal y como anunció, la obra del tercer carril de Barazar, por su alto coste, la presencia del visón europeo y el descenso de camiones que utilizan la N-240. González acusa al gobierno foral de prometer proyectos que luego no lleva a cabo. "En 2023 el hoy lehendakari, Imanol Pradales, que era diputado entonces, anunció los 67 millones de presupuesto para llevarla a cabo y creo que el visón, que parece que les impide hacerla, no nació ayer", responde con ironía.

Raquel González explica que van desterrando o anunciando obras sin explicarlo a los vecinos. "Hace dos años, en 2023, ya sabían que esta obra del tercer carril de Barazar no tenía recorrido e hicieron el anuncio para calmar las aguas ", asegura en Cope Euskadi.

El cubrimiento de la Avanzada en Leioa es otro ejemplo de proyecto descafeinado para Raquel González porque "se iba a soterrar en un principio y ahora se ha quedado en un proyecto de cubrimiento que genera contaminación acústica y visual, por su efecto túnel y por la instalación de pantallas acústicas", subraya.