PNV y PSOE amenazan sin regalos a los niños que escriban sus cartas en castellano en Lejona

El Ayuntamiento de Lejona, en la provincia de Vizcaya, ha distribuido una carta del Olentzero, el tradicional personaje vasco que se encarga de repartir los regalos a los más pequeños de la comunidad. En la misiva "amenaza" a los niños con no hacer caso a sus solicitudes por Navidad si no están escritas en euskera. "Casi no sabemos castellano y tenemos que hacer un esfuerzo terrible para entenderlas, algunas veces no lo conseguimos y nos quedamos sin poder leerlas y sin enterarnos de vuestros deseos", recoge la misiva.

"Debo daros un tirón de orejas, ya que la mayoría sabéis euskera pero aún así, recibimos muchas cartas en castellano" continúa la carta. "Este año esperamos recibirlas en euskera para poder leerlas", continúan en el párrafo siguiente. La carta, escrita por el Olentzero y difundida por el departamento de cultura del consistorio de Vizcaya ha sido editada en euskera y en castellano. Una forma para presionar a los más pequeños para que redacten sus cartas este año en euskera. De hacerlo en castellano, sus deseos y cartas no serán leídas.

El Olentezero es considerado una figura fundamental en las Navidades vascas, que todos los años baja de la montaña para comer y beber en los pueblos. A cambio, deja regalos a los más pequeños.

La diputada del Partido Popular por País Vasco, Beatriz Fanjul, ha criticado en un mensaje en su cuenta personal de Twitter precisamente esto: "El ayuntamiento de Lejona jugando con la inocencia de los niños. Miserable", ha escrito la popular.

— Bea Fanjul (@bea_fanjul) December 10, 2020

También el portavoz de Ciudadanos en las Cortes Valencianas, Toni Cantó, ha compartido la imagen en su perfil de la misma red social. "El PNV y PSOE, coaccionando a los niños de Lejona para que escriban sus cartas de Navidad en euskera", ha escrito. "¡No respetan nada!".

— Toni Cantó (@Tonicanto1) December 10, 2020

Videollamada con el Olentzero

Este año, dadas las circunstancias, los pequeños tendrán la oportunidad de hablar con el Olentzero at través de una videollamada. En este caso, el Ayuntamiento sí permite a los padres que sus hijos puedan comunicarse en castellano. "A la hora de reservar la sesión podrás elegir si quieres que el Olentzero hable en euskera o en castellano con tu hijo o hija, e incluso si quiere que le diga algunas cosas básicas en euskera y el resto en castellano", recoge la carta.