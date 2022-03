Pacientes de covid persistente en Euskadi alzan la voz tras dos años enfermos: "Película de ciencia ficción"

Dos años después del inicio de la pandemia, el virus sigue entre nosotros. Ahora, la preocupación pasa por el 'efecto carnaval'. Y es que los principales indicadores del coronavirus muestran que la pandemia no se ha detenido. En la última semana han fallecido 31 personas por covid en Euskadi, se han contabilizado 5.197 nuevos positivos y han aumentando las hospitalizaciones.

Este nuevo escenario enfrenta a una era post covid que presenta realidades muy diferentes. Isabelle, por ejemplo, hay días que casi no puede caminar y hablar al mismo tiempo. Ella padece covid persistente, es decir, que continúa con síntomas tras haber pasado la enfermedad. Seis olas después, no se ha recuperado y pide a la sociedad que tanto su caso como el de las 350 personas que conforman la asociación Long Covid Euskal Herria no caigan en el olvido porque todavía no han vuelto a la normalidad."No recuperamos ese ritmo vital en ningún sentido", asegura en COPE Euskadi.

Isabelle vive el segundo aniversario de confinamiento con "cierto amargor" al encontrarse todavía con secuelas que le resultan dignas de una "película de ciencia ficción". Por ello, insiste en una investigación que se centre en la búsqueda de "un fármaco que mantenga a raya el virus" para no recaer y solicita a Osakidetza un "servicio multidisciplinar" para tratar la enfermedad.

Un estudio sobre un virus "acartonado en los tejidos"

La investigadora de CIC Biogune,Nieves Embade, encabeza el estudio "Marcadores Metabólicos en Long Covid", con el que se pretende averiguar los cambios en el metabolismo tras el contagio. Un proyecto que requiere de un mínimo de voluntarios que todavía se no ha conseguido. "Muchas personas han notado un cambio metabólico brutal", indica Isabelle.

En este sentido,la Asocición Long Covid Euskal Herria ha hecho un llamamiento a la sociedad vasca para que se sume a la investigación. "Cualquier persona que mantenga la enfermedad en el tiempo, que se ponga en contacto con la asociación", dice.

























