Navidad invernal en Euskadi, aviso amarillo por nieve y más frío

El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco ha activado el aviso amarillo en Nochebuena y en Navidad por una bajada de la cota de nieve que puede tocar los 400 metros el 25 de diciembre. Esta tarde será fría y los desfiles de Olentzero y Mari Domingui estarán salpicados por la lluvia débil. El viento del norte-nordeste tirará a la baja las temperaturas y la cota de nieve se situará por debajo de los 1000 metros al final del día.

Mañana la Navidad se presenta invernal total, según Euskalmet. Traerá consigo un frío intenso durante todo el día que dejará heladas en el interior, sobre todo por la noche. Las precipitaciones débiles con las que arrancará el día y que podrían ser en forma de nieve a partir de los 400-600 metros, se disiparán al mediodía.

Nieve a partir de 400 metros

previsión día a día

La previsión del tiempo para el día de Navidad apunta a un "frío intenso durante todo el día con máximas entre los 4-8 ºC; se darán heladas en el interior, sobre todo por la noche. Durante la primera mitad del día se producirán precipitaciones débiles, que podrían ser en forma de nieve a partir de los 400-600 m; no se descarta que veamos nevar en cotas inferiores, aunque es difícil que cuaje debido a que la precipitación será escasa. En torno al mediodía las precipitaciones remitirán y se irán abriendo claros. El viento soplará de componente este".

El viernes día 26 de diciembre estará muy nuboso en el Valle del Ebro con precipitaciones débiles a lo largo del día. En el resto la nubosidad también será abundante sin descartar alguna precipitación débil. La cota de nieve podría rondar los 600-800 m, subiendo durante el día. Las temperaturas máximas subirán, mientras que las mínimas serán algo más bajas y las heladas numerosas. Predominarán los vientos de componente este flojos.