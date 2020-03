La mejor versión del baile del Joker en las escaleras...es de Bilbao

Bajo el mensaje “Me trying to recreate the Stairs Scene of the movie Joker in my city, Bilbao. Enjoy it!” (Yo intentando recrear la escena de las escaleras de la película Joker en mi ciudad, Bilbao. ¡¡Disfrutadla!!), el actor vasco Iñaki Maruri ha publicado en su canal de youtube una versión de una de las más icónicas escdenas de la película Joker.

En las calzadas de Mallona

Maruri caracterizado como Joker, y con la misma estética que usa Joaquin Phoenix en el filme desciende por las escaleras de las Calzadas de Mallona, un céntrico rincón por el que se unen el barrio de Begoña con el Casco Viejo de la ciudad.

La versión, o “cover” si se prefiere parte de una iniciativa de la maquilladora Arritxu Eizmendi que según explica El Correo, se lo planteó al actor nada más ver la película, nua cinta que el propio Maruri asegura que le gustó “mucho”.

Un proyecto de meses

El actor reconoce que la cosa se ha demorado un poco, ya que aunque compró el traje y la peluca hace casi tres meses, hasta este pasado viernes no ha podido quedar con su equipo para grabar la escena de la escalera.

Tres horas de grabación

El proceso de grabación de la escena les llevó unas 3 horas, asegura, en concreto de una a cuatro de la tarde y añade que había por allí más gente de la que parece.

Final “alternativo”

La versión en Mallona tiene un final desdramatizador, ya que empezó siendo un juego, un homenaje, pero, como Maruri soibre todo es un actor al que le gusta el humor, todo ha acabado en una suertede parodia.

Más material

La cosa no va a acabar aquí y Maruri anima a seguir su canal de youtube (Maruflixtv), donde para los próximos días ha prometido tomas falsas, 'making of' y hasta una entrevista al Joker bilbaíno.