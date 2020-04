Un médico del hospital vizcaíno de Cruces pide que no se deje morir a la gente en soledad

Jesús Sánchez Etxaniz, es el responsable de la Unidad de Hospitalización a Domicilio y Cuidados Paliativos Pediátricos del Hospital de Cruces, y ha hecho pública en sus redes sociales una reflexión en torno a la situación que se está viviendo en las UCIs con motivo de la crisis del coronavirus.

Por su trabajo en los últimos 8 años, considera que el acompañamiento es algo fundamental en las enfermedades prolongadas que “una muerte digna es sin sufrimiento y acompañado”.

En este sentido el doctor Sánchez Etxaniz cree que en esta crisis “hay un factor epidemiológico, otro médico, otro económico... todos muy importantes pero no se puede olvidar el factor humano”.

Para el especialista es importante estar al lado de las personas que pasan sus últimos días en un hospital. No solo de quienes terminan falleciendo, sino de todos los contagiados aislados.

Experiencia personal

Pone como ejemplo su propia experiencia personal, tras el positivo en COVID19 de su madre, por lo que puede hablar de la problemática en primera persona.

Subraya que también los familiares de los enfermos que fallezcan “va a costar que se recuperen de la carga emocional” que conlleva la muerte en soledad de su familiar, y asegura que “no poder despedirse es un sufrimiento horrible” y cree que incluso mucha gente afectada va a ser recuperarse del todo.

Medidas de acompañamiento

Aboga por permitir la visita de al menos un familiar para los enfermos aislados en los hospitales, precisamente para evitar la muerte en soledad “asumo que no es fácil pero me niego a pensar que no hay nada que hacer”.

En este sentido apuesta por fórmulas “imaginativas”,como diseñar circuitos para que un familiar con EPI, con medidas de protección y con un orden pueda acudir.