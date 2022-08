'Losers', la comedia sobre la crisis de los 40 llega este septiembre a San Sebastián

Los actores vascos Jon Plazaola y Aitziber Garmendia encaran un nuevo reto profesional y personal: superar la crisis de los cuarenta. Ambos, pondrán de manifiesto todos sus sueños por cumplir con el único objetivo de ser felices. Lo harán en el Teatro Victoria Eugenia de San Sebastián a partir de este jueves, 1 de septiembre, y hasta el día 4. Todo un reto que encaran con la alegría de vivir aun sin cumplir con los cánones establecidos. ¿Lo conseguirán?

Los cuarentones "perdedores"

Imanol y Sara tienen ya unos cuantos años y, a estas alturas de la vida, ninguno de ellos cumple con las condiciones que les impone la sociedad. No tienen hijos ni pareja, y andan tan escasos de dinero que no se pueden permitir comprar una vivienda. Por todo ello, se consideran perdedores, sin apenas esperanzas de que la situación cambie para ellos, al borde de la desesperación, como si no hubieran hecho méritos suficientes para vivir.