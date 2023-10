Los sindicatos cifran en un 70% el seguimiento de la huelga en la concertada

Los sindicatos ELA, STEILAS, CCOO, LAB, UGT y ESK han cifrado en un 70% el seguimiento de la huelga convocada en los centros educativos de la red de enseñanza concertada de Euskadi para exigir la renovación de su convenio. Los sindicatos han valorado que la respuesta entre los 9.000 trabajadores de 200 centros escolares, llamados a secundar esta convocatoria, ha superado a la última huelga, realizada el 25 de abril.



Estas seis centrales sindicales han retomado sus movilizaciones con la convocatoria de ocho nuevas jornadas de huelga, previstas desde este martes y hasta el jueves, 19 de octubre, y del 1l al 15 de diciembre para exigir a las patronales Kristau Eskola y AICE-IZEA una negociación con "contenidos reales".



La manifestación convocada en esta primera jornada de paros ha tenido lugar en Bilbao y los 5.000 manifestantes, según la organización, ha partido frente a la sede del Gobierno Vasco para concluir ante el Teatro Arriaga.



Durante la marcha, que ha discurrido por la Gran Vía, los participantes han coreado lemas en favor de la negociación y el desbloqueo de las conversaciones como "Menos rosario, más salario" o "menos oración, más negociación".



Antes del inicio de la marcha, dos representantes de los seis sindicatos han valorado ante los medios el seguimiento de la convocatoria, una respuesta que han calificado de "muy amplia y mayor" a la que llevaron a cabo en abril y que, a su entender, demuestra "el malestar y la preocupación existente entre los y las trabajadores porque sus problemas son reales", ha destacado la portavoz de ELA, Miren Zubizarreta.



Tras criticar los servicios mínimos "excesivos" impuestos desde el Departamento de Trabajo y Empleo, Zubizarreta ha subrayado que el objetivo de estas ocho nuevas jornadas de huelga es "renovar cuanto antes el convenio, cuya vigencia expiró en diciembre de 2021".



En este sentido, Zubizarreta ha recordado que el anterior convenio estuvo 10 años sin renovar y los trabajadores y trabajadoras tuvieron que hacer un total de 29 días de huelga durante tres cursos lectivos para poder conseguir aquel convenio.



Tras emplazar a las dos principales patronales a iniciar una negociación real con contenidos, Zubizarreta ha trasladado que han cursado una petición de reunión al Gobierno Vasco para informar sobre la situación de bloqueo que atraviesa la negociación de la que "no han recibido respuesta a día de hoy".



Zubizarreta ha recordado que el objetivo por su parte es "consensuar, cuanto antes, el convenio laboral", para recalcar a continuación que no permitirán que vuelva a ocurrir lo que pasó con el anterior convenio, cuando estuvieron 10 años sin convenio.



Por ello, le ha pedido a la patronal que deje de bloquear la negociación, al tiempo que le ha tendido la mano para negociar contenidos que permitan la firma del convenio.



"Han pasado ocho meses desde que tuviera lugar la última mesa de negociación, celebrada el 2 de febrero y cinco meses desde que se llevara a cabo la anterior jornada de huelga, el 25 de abril, por lo que, esta situación requiere, ha añadido, la implicación del Gobierno Vasco, a quien ha interpelado para que forme parte, "de manera activa", de la solución del conflicto porque "es el responsable último de la red concertada".



Los sindicatos han recordado posteriormente, en un comunicado conjunto, que, dentro de la dinámica de movilizaciones que han puesto en marcha, han convocado otras siete jornadas de huelga y que, en el caso de que no reciban una propuesta por parte de las patronales que permita la firma del nuevo convenio, "no tendrán más remedio que continuar con estas huelgas y reforzar su dinámica de movilizaciones".



Sus principales reivindicaciones incluyen la puesta en marcha de medidas para aliviar las cargas de trabajo, mejoras para los sectores más feminizados y precarizados, subidas salariales que garanticen el IPC, medidas para mantener los puestos de trabajo y contenidos de Formación Profesional.



Igualmente demandan planes de euskera, de igualdad y en materia de salud laboral, especialmente los riesgos psicosociales porque, tal y como ha advertido Zubizarreta "no permitiremos otros diez años sin convenio".