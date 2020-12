Restaurada de forma parcial la banca on line de Kutxabank, paralizada desde ayer

Kutxabank no permitía ayer acceder a la banca online ni realizar ninguna operación. Desde las diez de la mañana los problemas informáticos hicieron que no funcionara la banca en línea, ni a través de la web, ni de la aplicación, ni el servicio de pago a través de Bizum. Ayer era 30 de noviembre, último día del mes, y sigue parcialmente hoy el 1 de diciembre. Se trata de unos días en los que se mueven numerosas operaciones: nóminas, facturas, transferencias y otros pagos similares que no se pueden ejecutar.

El problema se extiende también al pago de compras realizadas por internet con tarjetas de Kutxabank. Ninguna operación se puede realizar, con el consecuente perjuicio para sus clientes, según han denunciado muchos de ellos. Es decir, miles de clientes no pudieron realizar compras on line en el Blue Monday o en comida para llevar, por poner algunos ejemplos.

Kutxabank ha recibido decenas y decenas de tweets a lo largo del lunes. Tweets en los que sus clientes muestran el enfado por no poder operar. La respuesta de Kutxabank ha llegado ya por la tarde, varias horas después de registrar los fallos.

“Hemos registrado una incidencia en la Banca online y móvil, y estamos trabajando para solucionarlo lo antes posible. Disculpa las molestias. Saludos^KB”, es el mensaje que están recibiendo todos los que, a través de Twitter, han preguntado durante el día qué ocurría. La entidad no ha dado más explicaciones sobre este fallo.

En la práctica, parece que Kutxabank aisló sus ordenadores de cualquier conexión exterior realizada a través de internet. La entidad financiera tan solo ha reconocido públicamente que tiene una incidencia en sus sistemas informáticos pero no se conoce su alcance ni las características.