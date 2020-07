Las primeras horas de cierre de la calle San Martin en San Sebastián han ido "razonablemente bien"

Las primeras horas desde el cierre al tráfico este miércoles y durante un año de la céntrica calle San Martín en San Sebastián con motivo de las obras del Topo han sido "razonablemente buenas". El cierre de esta calle coincide con la reapertura de la calle Easo, donde se priorizará la circulación del transporte público. La edil de Moviliidad, Pilar Arana, ha subrayado que los autobuses pasan bien por la calle Easo y ha señalado que los usuarios tendrán que acostumbrarse a las nuevas paradas de autobus y de parking y que el ayuntamiento tendrá que realizar ajustes en los semáforos y las señalizaciones aunque ha puntualizado que el cierre de San Martín durante estas primeras horas ha transcurrido "razonablemente bien". Desde hoy habrá agentes de Movilidad en esta zona que se encargarán de agilizar el tráfico y de informar a aquellos ciudadanos que no conocen la nueva situación.

Tras la finalización de las obras la calle San Martín no volverá a ser como antes y "no tendrá tres carriles de circulación" según ha revelado el alcalde de San Sebastián, Eneko Goia. El ayuntamiento quiere aprovechar las obras del Topo en el centro de la ciudad para hacer una remodelación urbana en la que la prioridad será el transporte público y el peatón. El alcalde ha reconocido que la circulación por el centro este verano va a ser "complicada" y ha advertido a los turismos de que no podrán usar la calle Easo para dirigirse al barrio de Gros. "Que nadie piense que ahora que abrimos Easo todo vuelve a ser igual porque no lo es", ha asegurado Eneko Goia. De hecho los turismos que circulen por la calle San Martín no podrán hacer el giro a esta calle como los autobuses y sólo podrán circular por Easo los que avancen recto desde el comienzo de esta calle. El cierre de San Martín durará un año durante el cual el tramo comprendido entre las calles Urbieta y Fuenterrabia quedará totalmente cortado al tráfico para acometer las obras del Topo en dicho tramo