Kalealdia llena Bilbao de teatro y artes de calle del 19 al 24 de junio

El Festival de Teatro y de las Artes de la Calle-Bilboko Kalealdia, organizado anualmente por el Ayuntamiento de Bilbao, pondrá en marcha su 24ª edición el lunes, 19 de junio. Esta nueva entrega se prolongará hasta el sábado 24 y llevará a la Villa 34 espectáculos que podrán disfrutarse a lo largo de seis días llenos de programación con 69 representaciones.



Esta programación se ha presentado esta mañana en el Parque de Doña Casilda, uno de los escenarios principales del Festival, en una rueda de prensa en la que han participado la concejala de Cooperación, Convivencia y Fiestas, Itziar Urtasun; y el director de Bilboko Kalealdia, Pedro Ormazabal.









Programacion



La programación ofrecerá 69 representaciones que llegan de la mano de once compañías vascas, nueve estatales y 14 internacionales. Bilboko Kalealdia contará con una decoración creada especialmente para este festival por el artista local Toño Valdivieso.



Además, estrenará "Escucha", de Olatz Gorrotxategi, trabajo de mediación promovido por el Festival; y la coproducción del certamen e Impulsos CÍA, "Lenguajes".



Se podrán ver cuatro estrenos estatales: "Lemniscate", de Bivouac CIE.; "Cosmicomics", de Cirque Hirsute; "Gear" de Toy Toy Toy; y "Grasshoppers", de Circus Katoen.



Además, habrá nueve estrenos en Euskadi: "Qui-vive", de Adhok; "Mirage (un jour de Fête)", de Compagnie Dyptik; "Time to loop", de Duo Kaos; "Roulettes", de eLe Cía.; "The bellhop", de Hilarilar Marionetas; "Miedo come todo, sueños al vuelo", de Fernando Leija / Flores Teatro Danza; "Baktana", de Lazuz,: "Baïna[na]", de Le G. Bistaki; y "Possê", de Sound de Secà. Todas las actuaciones serán de acceso gratuito.